سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، میزان جوجه‌ریزی در استان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی را طی کرده است و از ابتدای سال جاری تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد رشد به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر بازار نهاده‌ها افزود: افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات در تأمین نهاده‌ها و دغدغه‌های مرغداران در ماه‌های اخیر از جمله مسائلی بوده که می‌توانست بر روند تولید اثر منفی بگذارد، اما همراهی تولیدکنندگان و مدیریت مستمر زنجیره تولید موجب شد چرخه تولید مرغ در استان حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: استمرار این روند افزایشی نشان می‌دهد که تولید مرغ در استان به مرحله‌ای از پایداری رسیده است که حتی در شرایط محدودیت نیز قادر به ادامه فعالیت و پاسخگویی به نیاز بازار است و این موضوع نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند.

کریمی با تأکید بر حمایت از مرغداران عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای بهبود روند توزیع نهاده‌ها، رصد مستمر واحدهای تولیدی و تلاش برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است تا این روند مثبت در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش جوجه‌ریزی علاوه بر تثبیت تولید، نویدبخش ثبات نسبی بازار مرغ در استان کرمانشاه است و در صورت تداوم حمایت‌ها، می‌توان انتظار داشت ظرفیت تولید استان بیش از پیش تقویت شود.