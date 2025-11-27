به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ علی اکبر جاویدان پنجشنبه شب در جمع مردم محله نخل ناخدا بندرعباس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با صلابت تمام در مقابل استکبار ایستاده است و جمهوری اسلامی ایران با توکل بر خدا، اراده مردم و امامین انقلاب به عزت آفرینی رسیده است و ما باید شاکر این نعمت باشیم.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل چندین سال برای حمله به ایران برنامه ریزی کرده بودند و تلاش آن‌ها این بود که با به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، نظام را با چالش مواجه کند اما ملت ایران اجماعی را شکل داد که در جنگ ۱۲ روزه، مشاهده کردیم و نقشه‌های دشمن به ثمر ننشست.

سردار جاویدان عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید و این موضوع افتخاری برای کشور است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: هرمزگان یکی از استان‌های حیاتی در کشور است و امنیت آن اهمیت بسیار بالایی دارد و مردم همواره نشان داده‌اند که پای آرمان‌ها ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در بندرعباس، اظهار کرد: پلیس در کنار مردم ایستاده است و تلاش ما این است که با کمک مردم، در برابر عوامل ناامن کننده جامعه بایستیم‌.