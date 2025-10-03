به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحرکات اخیر سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حاصل اتحاد تفکرات استعماری صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی است که به دنبال تضعیف مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان از طریق جنگ روانی و عملیات پیچیده رسانه‌ای، قصد برهم زدن آرامش جامعه را دارند، تأکید کرد: مردم ایران با ایمان و هوشیاری خود همواره سد محکمی در برابر این توطئه‌ها بوده‌اند و این بار نیز نقشه دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.

سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان و پیگیری مطالبات مردم

امام جمعه بندرعباس با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به استان هرمزگان، خواستار تسریع در اجرای مصوبات این سفر شد و گفت: در این سفر، مشکلات اساسی مردم از جمله موضوع اشتغال و توسعه متوازن استان به اطلاع رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان کشوری رسید.

وی همچنین تحقق مطالبه مردم در خصوص آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر استان را گامی مثبت در پاسخ به درخواست‌های مردمی دانست و از مسئولان برای این اقدام قدردانی کرد.

تقدیر از نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور

آیت‌الله عبادی‌زاده در ادامه خطبه‌ها، هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در حفظ امنیت کشور و استان هرمزگان قدردانی کرد. وی همچنین نقش مؤثر نیروی انتظامی را در مقابله با بحران‌های امنیتی از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی یادآور شد و عملکرد این نهاد را شایسته تقدیر دانست.



تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش پایانی خطبه‌ها، سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) را تسلیت گفت و این بانوی بزرگوار را الگویی تمام‌عیار از خانواده‌دوستی، پاکی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی معرفی کرد.

وی افزود: حضرت معصومه (س) در سایه تربیت فاطمی و اهل‌بیتی، الگویی الهام‌بخش برای زنان و خانواده‌های مسلمان است و جامعه امروز باید در مسیر تمدن‌سازی اسلامی از آموزه‌های آن حضرت بهره گیرد.