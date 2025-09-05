برگزاری بیش از ۵۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته وحدت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین آصف باصره صبح جمعه در نشست با خبرنگاران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی فرد رئیس ستاد هفته وحدت برگزار شد، اظهار کرد: وحدت به عنوان ریسمان محکم الهی است که می‌تواند باعث امنیت و اقتدار جامعه شود.

وی با بیان اینکه در استان هرمزگان، وحدت با جان مردم عجین شده است، افزود: حتی این وحدت در گستره روابط خانوادگی رسوخ کرده و عامل همدلی مردم شده است.

رئیس مرکز اسلامی هرمزگان بیان کرد: در بحران‌های که در سال‌های اخیر در کشور بوجود آمد و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه اخیر این همدلی و یک صدایی محصول سال‌ها در سایه وحدت بودن است و این موضوع در تاریخ کم نظیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین باصره عنوان کرد: وحدت میراث معنوی در کشور است و این نگاه وحدت گونه باید به تمام ممالک اسلامی صادر شود و جهان اسلام رنگ و بوی وحدت گیرد.

وی در بخش دیگر به برنامه‌های این نهاد در هفته وحدت اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ جشن در نقاط مختلف استان هرمزگان، از جمله شهرها، بخش‌ها و روستاها در مساجد شیعه و اهل سنت برگزار می‌شود تا تجلی انس و الفت قرار گیرد.

رئیس مرکز اسلامی هرمزگان ادامه داد: همایش شاخص این هفته در شهر بندرعباس روز شنبه مورخ با حضور آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان و همچنین در سایر شهرستان‌ها از قبیل جاسک، بستک و کیش اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین باصره تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدای اهل سنت و شیعه، دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه، نشست‌های علمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، افتتاح مسجد در لیردف شهرستان جاسک به برکت سالروز ولادت پیامبر رحمت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی فرد رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، گفت: در آستانه فرارسیدن هزار و پانزدهمین سالروز میلاد با سعادت نبی رحمت (ص) هستیم و نگاه‌ها به سوی وحدت افزایش یافت.

ایمانی فرد ادامه داد: وحدت از دیرباز در هرمزگان نقش ایفا کرده و زمینه ساز امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و شعارمحوری هفته وحدت «در پرتو عشق به احمد (ص)،اتحادملت، وحدت امت» است.

وی به برنامه‌های گرامیداشت هفته اشاره کرد و گفت: پیاده رویی خانوادگی، زیارت از راه دورپیامبر (ص)، کرسی تلاوت قرآن کریم و مولودی خوانی برادران شیعه و اهل سنت و جشن‌های محله‌ای، محفل انس با قرآن کریم، شب شعر و مسابقات ورزشی ازجمله فوتسال ساحلی صورت گرفت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: امسال آزادی سازی زندانیان جرایم غیر عمد با پویش «# به عشق پیامبر می بخشم» اجرا خواهد شد که بستری مناسب برای آزادی سازی این عزیزان و آرامش خاطر خانواده‌ها خواهد شد.