فرماندار تنگستان: همه مردم مصداق واقعی و تجلی فرهنگ بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنج شنبه شب در محفل انس و مودت رزمندگان، خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در روستای عالیحسینی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بسیج را نهادی برخاسته از مردم و انقلاب دانست و اظهار کرد: بسیج صرفاً یک سازمان یا تشکیلات نظامی نیست؛ بلکه یک فرهنگ، یک تفکر و یک باور عمیق در بطن جامعه است.

فرماندار تنگستان افزود: همانطور که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با درایت و بینش نافذ خود، نهادهای انقلابی متعددی را تأسیس کردند، یکی از مهم‌ترین این نهادها، نهاد مقدس بسیج بود که با هدف حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع از ارزش‌ها شکل گرفت.

سلیمانی در ادامه صحبت‌های خود به گستره این تفکر اشاره کرد و افزود: روحیه بسیجی، مختص گروه یا قشر خاصی نیست و در حقیقت، همه مردم مصداق واقعی و تجلی این فرهنگ هستند.

وی افزود: امروز، در هر سنگری که برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور لازم باشد، حضور بسیجی‌وار مردم را شاهدیم و این مشارکت همگانی و همدلی، تضمین‌کننده استمرار مسیر انقلاب و محافظت از آرمان‌های دفاع مقدس است.

این محفل با اجرای برنامه‌های فرهنگی بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم و آرمان‌های بسیج را به نمایش گذاشت.