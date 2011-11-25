مزار شهدای بابل عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید زمان کریم نیا معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بابل ظهر جمعه در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس افزود: امروز این انقلاب ثمره خون سرخ شهیدان بوده و باید پیرو ولایت فقیه باشیم و از توطئه دشمنان در هر زمان غفلت نکنیم.

کریم نیا افزود: بسیج و شهادت، واژه های مقدسی هستند که مجاهدات و شهادت طلبی رزمندگان در جبهه‌ها را نزد مردم تداعی می‌کند و باید این فرهنگ و تفکر زنده بماند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بابل بیان داشت: فرهنگ بسیجی افتخاربزرگی بوده که از سوی امام راحل(ره) به ما هدیه شده است.

کریم نیا افزود: قدرت و فرهنگ بسیجی در دوران هشت سال دفاع مقدس برهمگان ثابت شده و امیدواریم قدرت نمایی و پشتکار بسیجی در جنگ نرم همچنان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: بسیجیان ادامه دهندگان راه شهدا هستند و باید با تأسی به این بزرگواران در پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.

کریم نیا، بسیج را منشا تمامی برکات دانست و افزود: اگر امروز دشمن جرأت حمله نظامی به خاک ایران را ندارد، از برکت وجود سلحشوران بسیج است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید وامورایثارکران بابل با اشاره به نقش گسترده بسیج در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اگر فرهنگ بسیجی در تمامی ابعاد گسترش یابد، جامعه را به سمت تعالی اسلام سوق خواهد داد.