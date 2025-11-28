به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به معیارهای قرآنی در دینداری اظهار کرد: تقوا چراغی است که راه انسان را در تاریکیها روشن میسازد و او را از لغزشها و انحرافات حفظ میکند.
وی افزود: قرآن کریم، دینداری را در قالبی روشن و جامع معرفی کرده است که میتوان به ایمان قلبی همراه با عمل صالح، تقوا و پرهیز از گناه، عدالت و انصاف، احسان و نیکوکاری و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.
امام جمعه دشتستان ادامه داد: برای بازسازی دینداری اصیل، باید به قرآن بازگردیم؛ نه فقط در تلاوت، بلکه در فهم و عمل. همچنین از سیره اهل بیت علیهمالسلام الگو بگیریم که دینداری را با اخلاق، عدالت و خدمت معنا کردند.
وی با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن مدرس و روز مجلس بیان کرد: روز مجلس، یادآور جایگاه رفیع قانونگذاری و نقش نمایندگان ملت در پاسداری از حقوق مردم است.
مصلح با بیان اینکه مجلس، باید خانه ملت باشد؛ جایی که صدای مظلومان شنیده شود و عدالت در آن تجلی یابد افزود: اگر نمایندگان به راه مدرس پایبند باشند، مجلس به سنگر دفاع از استقلال، آزادی و ارزشهای اسلامی تبدیل خواهد شد.
لزوم توجه به زیست عفیفانه
وی با اشاره به موضوع زیست عفیفانه به جایگاه خانواده پرداخت و بیان کرد: این نهاد مقدس، خدا نهاد و فطرتمحور است. در این کانون مقدس، نیازهای گوناگون جسمی، عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی زن و مرد در قالبی مشروع و متعالی تأمین میشود.
امام جمعه دشتستان گفت: زیست عفیفانه، ستون اصلی این بنا است. عفت، همچون حصاری محکم، خانواده را از فروپاشی و انحراف حفظ میکند. اگر عفت در خانهها جاری شود، محبت و اعتماد میان زن و شوهر ریشه میدواند، فرزندان در امنیت و آرامش پرورش مییابند، و جامعهای سرزنده و امیدوار شکل میگیرد.
وی اظهار کرد: اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت و شهادت یکی از فرماندهان ارشد حزبالله، نشاندهنده استمرار تجاوزگری و تلاش برای تضعیف محور مقاومت است. این جنایت، نقض آشکار حاکمیت ملی لبنان و قوانین بینالمللی بوده و بار دیگر مظلومیت ملت لبنان و حقانیت مقاومت را آشکار ساخت.
مصلح با اشاره به توصیههای اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون بسیج، منطقه و جهان اضافه کرد: بسیج یک ثروت ملی و الهی است که باید نسل به نسل حفظ شود و روحیه بسیجی تنها در میدان نظامی نیست؛ بلکه در عرصههای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی نیز باید گسترش یابد.
چالش پروژههای ناتمام
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی شهرستان دشتستان، وجود پروژههای نیمهتمامی است که بعضاً بیش از ده سال از آغاز آنها گذشته و همچنان به سرانجام نرسیدهاند.
امام جمعه دشتستان افزود: این تعطیلیها نه تنها سرمایههای عمومی را معطل کرده، بلکه امید و اعتماد مردم را نیز آسیبپذیر ساخته است و نمونه روشن آن، ساختمان بانک در مرکز شهر است که حدود ۱۰ سال از شروع پروژه میگذرد و هنوز نیمهتمام مانده است.
وی با بیان اینکه چنین وضعیتی با روح خدمتگزاری و مسئولیتپذیری سازگار نیست و مردم انتظار دارند وعدهها عملی شود گفت: اتلاف منابع مالی و سرمایههای عمومی، رکود در توسعه شهری و اقتصادی و کاهش اعتماد مردم به وعدههای مسئولان از پیامدهای تعطیلی پروژهها است.
مصلح خاطرنشن کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام، نه تنها یک ضرورت عمرانی، بلکه یک وظیفه دینی و اخلاقی است. از مسئولان خواسته میشود با جدیت و سرعت این طرحها را به پایان رسانند.
