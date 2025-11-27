به گزارش خبرگزاری مهر، بیانات تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف بین‌المللی داشت.

شبکه خبری المیادین

شبکه خبری المیادین به بازتاب سخنان رهبر انقلاب پرداخت و نوشت که رهبر معظم انقلاب از مردم ایران خواست تا از دولت و رئیس‌جمهور حمایت کنند و در برابر دشمنان متحد باشند.

المیادین همچنین به نقل از رهبر انقلاب نوشت که ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست دادند و آمریکا نتوانست ملت ایران را فریب دهد.

المسیره یمن

شبکه خبری المسیره نوشت که رهبر انقلاب ایران تاکید کرد بسیج و مقاومت باید در نسل‌های پی‌درپی جریان پیدا کند و ادامه یابد.

پایگاه خبری النشرة

پایگاه خبری تحلیلی النشرة لبنان بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب را بازتاب داد و اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای از ایرانیان خواسته است تا در برابر دشمنان متحد باشند.

این پایگاه همچنین به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت که آمریکا شایسته این نیست که ایران در پی همکاری با آن باشد.

خبرگزاری المعلومه عراق

خبرگزاری المعلومه عراق به نقل از رهبر انقلاب نوشت که پدیده مقاومت ادامه خواهد یافت و رشد خواهد کرد و مستضعفان جهان احساس خواهند کرد که کسی وجود دارد که از آنها حمایت کند.

المعلومه همچنین این بخش از سخنان رهبر انقلاب را بازتاب داد که گفتند اگر آمریکا نبود رژیم صهیونیستی نمی‌توانست این همه جنایات را مرتکب شود.

رسانه‌های انگلیسی زبان

رسانه‌های انگلیسی‌زبان منطقه و کشورهای مختلف و روزنامه فرانسوی‌زبان «لوفیگارو» با بازتاب سخنرانی امشب مقام معظم رهبری، بیشتر بر این بخش از سخنان رهبری تاکید کردند که «ادعای ارسال پیام ایران برای ارتباط با دولت کنونی آمریکا دروغ محض است.»

وبسایت جمهوری آذربایجان

وبسایت جمهوری آذربایجان نوشت که رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، اعلام کرد که دولت ایالات متحده شایستگی انجام گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

این وبسایت همچنین به نقل از آیت الله خامنه‌ای نوشت که تجربه‌های گذشته نشان داده است آمریکایی‌ها در مذاکرات صادق نبوده و هدف آنان تنها تحمیل خواسته‌های خود بر دیگران است.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک

خبرگزاری روسی اسپوتنیک عربی نیز به بازتاب بیانات تلویزیونی رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران پرداخت.

این خبرگزاری به نقل از حضرت آیت الله خامنه‌ای نوشت: گرچه جمهوری اسلامی ایران متحمل خسارت‌هایی در جنگ ۱۲ روزه شد و برخی از فرماندهان خود را در این جنگ از دست داد اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون قدرت و اراده است.