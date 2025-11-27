جشنواره در نویسی «کلون» در روستای هلیله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از برگزاری نخستین جشنواره «در نویسی» در روستای هلیله اظهار کرد: امروز شاهد خلق یک رویداد زیبا و ماندگار در روستای تاریخی هلیله بودیم؛ جشنواره‌ای که با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دهیاری روستا و حضور پرشور بیش از ۱۲۰ هنرمند جوان و خلاق برگزار شد و ۵۱ درب قدیمی منازل را به تابلوهای نفیس هنری تبدیل کرد.

زهرا اکبری، با تأکید بر اهداف چندلایه این برنامه افزود: جشنواره درنویسی تنها یک فعالیت هنری نبود؛ بلکه پلی برای پیوند نسل جوان با میراث فرهنگی روستا، ایجاد انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و نشاط در میان اهالی و همچنین جذب گردشگر به این منطقه زیبا بود.

وی گفت: استقبال گرم مردم و بازخوردهای مثبت حاضران، نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این حرکت فرهنگی است.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: این تجربه ارزشمند، نقطه شروعی برای گسترش جشنواره در نویسی به روستاها و محلات سراسر استان و شهرستان‌های مختلف خواهد بود تا هنر، رنگ و زندگی را به درهای خانه‌های بیشتری هدیه دهیم.