احتمال بارش پراکنده باران در استان بوشهر طی هفته آینده

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است.

وی اضافه کرد: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه با افزایش شاخص‌های ناپایدار جو، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران بر روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان، پیش بینی می‌شود.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.