به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری چهارمین جشنواره مردمی دریا و گردشگری، هدف از این رویداد را ایجاد نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و معرفی فرهنگ و هنر بومی در هفته گردشگری عنوان کرد و با اشاره به محوریت خانه مشارکتها و همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت گسترده مردم در این برنامه گفت: این جشنواره طی سه روز، از هفتم تا نهم مهرماه به مناسبت هفته گردشگری و روز دریانوردی در سه منطقه مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی گفت: روز نخست جشنواره در ساحل روستای هلیله، روز دوم در فرهنگسرای شهید شیخ حسین چاهکوتاهی و روز سوم همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) و روز دریانوردی در ساحل باسیدون برگزار میشود.
اکبری با متنوع خواندن برنامههای جشنواره افزود: جشن بادبادکها، بازارچه محلی و مشاغل خانگی، مسابقات ورزشی، پاکسازی ساحل، رقابت آشپزی، دوخت عروسکهای بومی، مسابقات موسیقی ویژه کودکان و نوجوانان، طنابکشی، برنامههای ویژه سالمندان و ورزشهای دریایی از جمله بخشهای این جشنواره خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تقارن روز پایانی جشنواره با روز سالمند، از برگزاری آئین ویژهای با عنوان «آوا و نوای دریا» خبر داد و تصریح کرد: در این مراسم از پیشکسوتان حوزه دریا و دریانوردی، ناخداهای قدیمی و هنرمندان عرصه نیمهخوانی و آواهای سنتی دریایی تجلیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر در پایان از همه خانوادهها دعوت کرد با حضور در این جشنواره علاوه بر استفاده از برنامههای متنوع، در غنای فرهنگی و اجتماعی این رویداد مردمی سهیم باشند.
