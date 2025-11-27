پایان کار حسین وفایی در مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های اسنوکر UK Championship ۲۰۲۵ از ۲۲ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ تا ۶ آذر ۱۴۰۴) در شهر ویگان انگلستان و در سالن رابین پارک در حال برگزاری است.

حسین وفایی آهرین نماینده اسنوکر ایران در این رقابت‌ها در دیدار امروز خود از ساعت ۱۶:۳۰ با وجود ارائه نمایشی نزدیک، با نتیجه ۶ بر ۵ برابر رایان دی متحمل شکست شد. این دیدار ساعت ۲۲به پایان رسید.

این مسابقه که تا آخرین لحظه با فاصله امتیازی اندک دنبال شد، چند بار با بازگشت وفایی همراه بود اما در نهایت رقیب او در فریم پایانی توانست برتری را تثبیت کند.

این نتیجه مانع از صعود وفایی در ادامه رقابت‌ها شد و او از رسیدن به مرحله بعد بازماند.امیر سرخوش نیز پیشتر با نتیجه ۶ بر۳ در مقابل حریف مجارستانی از دور رقابت ها کنار رفته بود.