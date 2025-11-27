  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

پایان کار حسین وفایی در مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا

پایان کار حسین وفایی در مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا

حسین وفایی در دور چهارم رقابت های اسنوکر قهرمانی بریتانیا برابر نماینده ولز باخت و به کارش در مرحله مقدماتی این مسابقات پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های اسنوکر UK Championship ۲۰۲۵ از ۲۲ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ تا ۶ آذر ۱۴۰۴) در شهر ویگان انگلستان و در سالن رابین پارک در حال برگزاری است.

حسین وفایی آهرین نماینده اسنوکر ایران در این رقابت‌ها در دیدار امروز خود از ساعت ۱۶:۳۰ با وجود ارائه نمایشی نزدیک، با نتیجه ۶ بر ۵ برابر رایان دی متحمل شکست شد. این دیدار ساعت ۲۲به پایان رسید.

این مسابقه که تا آخرین لحظه با فاصله امتیازی اندک دنبال شد، چند بار با بازگشت وفایی همراه بود اما در نهایت رقیب او در فریم پایانی توانست برتری را تثبیت کند.

این نتیجه مانع از صعود وفایی در ادامه رقابت‌ها شد و او از رسیدن به مرحله بعد بازماند.امیر سرخوش نیز پیشتر با نتیجه ۶ بر۳ در مقابل حریف مجارستانی از دور رقابت ها کنار رفته بود.

کد خبر 6670468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها