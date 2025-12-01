  1. ورزش
رنکینگ‌های کشوری اسنوکر و پاکت بیلیارد بانوان در نوشهر

سی و دومین دوره مسابقات اسنوکر و سی و نهمین دوره مسابقات پاکت بیلیارد بانوان با حضور برترین های کشوری در هر دو بخش رسما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر و سی و نهمین رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان در نوشهر آغاز شد. این مسابقات با حضور برترین ورزشکاران بانوی کشور برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، اختتامیه در تاریخ ۱۵ آذرماه با حضور مسئولین ورزش کشور خواهد بود.

آتوسا بهمنیار مسئولیت برگزاری این دوره از رقابت‌ها را بر عهده دارد و منصور مقدم به عنوان سرداور مسابقات فعالیت می‌کند. داوری رقابت‌ها نیز توسط جمعی از داوران بانوی فعال و داوران باتجربه شامل شبنم شفیعی‌نسب، محدثه دوست، سارا سلیمانی‌نژاد، زینب کهنسال، حامد حسنی و وحید مومنی انجام می‌شود.

این دوره از مسابقات کشوری در راستای حمایت از تولید ملی بر روی میزهای ایرانی پرشین استور (B.P.S) برگزار می‌گردد.

