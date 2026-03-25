به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری بامداد پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت آبهای سطحی و آبگرفتگی معابر این شهرستان ضمن تشکر و قدردانی از حضور استاندار خوزستان در شهرستان و تلاش های نماینده مردم در مجلس برای بسیج امکانات در راستای دفع آبگرفتگی و آبهای سطحی با اشاره به شرایط بحرانی ایجاد شده بر اثر آبگرفتگی معابر، بر ضرورت تمرکز فوری بر تخلیه آبهای سطحی و امدادرسانی به مناطق درگیر تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت امکانات شهرستان نیازمند بسیج ظرفیتهای استانی و پشتیبانی جدی برای مدیریت این شرایط هستیم.
سرپرست فرمانداری شادگن با بیان اینکه برخی مناطق از جمله چومه سیدعلوان، کوی جهانآرا، سعدی، مشمولی، ۱۵ خرداد شرقی و غربی و خیابان ولایت با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: تجهیزات، ماشینآلات و امکانات موجود پاسخگوی حجم آبگرفتگی نیست و لازم است دستگاههای مسئول در سطح استان بهصورت میدانی وارد عمل شوند.
وی با انتقاد از وجود پروژههای نیمهتمام و برخی ترک فعلها در حوزه زیرساختی شهرستان تصریح کرد: تمامی موارد قصور و کوتاهی در اجرای پروژهها بررسی و در صورت احراز تخلف بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
سرپرست فرنانداری شادگان همچنین با اشاره به وضعیت زیرساخت برق در شهرستان، تصریح کرد: شبکه برق شادگان لازم است تقویت شود.
