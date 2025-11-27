مؤمنی: ترقی کشور در گروی تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، در مراسم گشایش همزمان ۱۲ برنامه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: اردبیل در زمینه بازرگانی، سرمایهگذاری و جهانگردی قادر است به کانونی مهم در کشور مبدل شود؛ زیرا عزم جدی، همدستی و همکاری سازندهای میان مدیران وجود دارد و سازندگان و نوآوران اردبیلی نیز با ارادهای محکم و استوار برای پیشرفت استان و کشور میکوشند.
وی اضافه افزود: امروز ۱۲ برنامه اقتصادی به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفت که موجب مسرت است و از جمله آنها مجتمع فولاد اردبیل با سرمایهگذاری نزدیک به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان میباشد.
وزیر کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری در جهت تولید، گفت: ترقی کشور در گروی تولید است و تمام کوششها در عرصه اقتصادی و هر اقدامی که انجام میدهیم، باید بر محور تولید متمرکز شود که میتواند ایجاد شغل و درآمد ارزی را به دنبال داشته باشد.
مؤمنی خاطرنشان کرد: استان اردبیل با مدیران و نمایندگان سختکوش و نیروی انسانی گسترده، نویدبخش آیندهای روشن است؛ چنانچه این استان به دلیل دارا بودن امکانات اقامتی و ترابری، در حوزه گردشگری نیز از قابلیتهای فراوانی برخوردار است.
نظر شما