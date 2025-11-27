به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، مسعود امامی‌یگانه در مراسم گشایش مجتمع فولاد اردبیل که با شرکت وزیر کشور برپا شد، از شروع کار نخستین پردیس کشاورزی استان به‌عنوان گامی کلیدی در گسترش اقتصاد دانش‌محور آگاهی داد و اظهار کرد: این برنامه با همکاری شرکت کشت و صنعت مغان و پارک علم و فناوری، هم‌زمان با دیگر برنامه‌ها به اجرا درآمده و کارکرد مهمی در پیوند توانمندی‌های دانشگاهی و صنعتی ایفا خواهد نمود.

وی افزود: زنجیره ارزش فولاد، پارچه‌بافی، فرآورده‌های چوبی و اجزای خودرو در استان اردبیل تکمیل خواهد شد.

استاندار اردبیل به طرح‌های استان برای تکمیل زنجیره ارزش در زمینه تولید فولاد اشاره نمود و گفت: کارخانه‌های فولاد با گنجایش تولید ۴۰۰ هزار تن شمش فولاد در استان به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۵۰۰ هزار تن دیگر در دست ساخت می‌باشد.

امامی‌یگانه در ادامه عنوان کرد: برنامه عظیم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۱/۲ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو نیز در حال پیگیری است که سال آینده به بهره‌داری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد ام‌دی‌اف کشور و بخش عمده‌ای از تولیدات ملامینه در اردبیل ساخته می‌شود و این چرخه یکی از برتری‌های بنیادین استان به شمار می‌رود.

امامی‌یگانه با یادآوری این که ۲۰ تا ۲۵ درصد تایر سبک و سنگین کشور در اردبیل تولید می‌گردد، تأکید کرد: کارگاه‌های تولید قطعات خودرو، کامیون، وانت و ماشین‌آلات سنگین در اردبیل مشغول به کار هستند که نزدیک به ۸۰ درصد اجزای مورد نیاز این صنایع نیز در درون استان تولید می‌شود.

وی همچنین با اشاره به این که ۸۰ درصد پنبه کشور در این استان به عمل می‌آید، گفت: با وجود ۲۲ کارخانه فعال، هدف ما تکمیل چرخه نساجی از کشتزارهای پنبه تا ساخت پارچه و البسه است.

استاندار اردبیل در پایان با پافشاری بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها اعلام کرد: اردبیل امروز در مسیر رشد اقتصادی شتابان گام نهاده و دستیابی به این آرمان‌ها با تعامل نهادها و بخش خصوصی میسر خواهد شد.