۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

مومنی:

استانداران با همکاری سفارت ایران در چین فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنند

وزیر کشور بر فعال‌سازی بخش خصوصی استان‌ها در کشورها، به ویژه چین، تأکید کرد و گفت: فعالیت این بخش باید با همکاری استانداران و سفارتخانه ایران در چین تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست سراسری استانداران که در دو بخش با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر کشورمان در چین، برگزار شد، اظهار کرد: سیاست دولت، مبنی بر استان‌محوری و دادن اختیار به استانداران، از حالت گفتمان خارج و تبدیل به کار ویژه شده است.

وی افزود: اقداماتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته، اتفاقات خوبی بوده است. حضور و عضویت استاندار تهران در هیأت دولت به عنوان نماینده استانداران، نشان‌دهنده جایگاه نمایندگان عالی دولت در استان‌ها از اتفاقات بسیار خوب در دولت چهاردهم است؛ و از بابت تفویض اختیار به استانداران از رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران سپاسگزارم.

وزیر کشور با تأکید بر اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر تفویض اختیار به استان‌های مرزی در زمینه کالاهای اساسی اضافه کرد: اینکه از مرکز نمی‌توان همه استان‌ها را اداره کرد، در دولت تبدیل به باور شده است.

مؤمنی در ادامه این جلسه از استانداران خواست که دو تا سه طرح و یا فرصت‌های موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشور چین را آماده کرده و هماهنگ و یکپارچه به سفارتمان در این کشور ارائه کنند.

وزیر کشور بر فعال‌سازی بخش خصوصی استان‌ها در کشورها، به ویژه چین، تأکید کرد و افزود: فعالیت این بخش باید با همکاری استانداران و سفارتخانه ایران در چین تسهیل شود. امیدواریم با اختیارات واگذار شده و ظرفیت‌های موجود، آینده خوبی را رقم بزنیم؛ این امر با همراهی، همدلی و تلاش مضاعف محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: تبادل هیأت‌ها، تعاملات و توسعه تجارت، شناخت ظرفیت‌های کشور مقصد و شناساندن ظرفیت‌های استان‌های ایران، باید از طریق استانداران و معاونت توسعه امور اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت کشور اتفاق بیفتد.
وزیر کشور با اشاره به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری که پنجشنبه گذشته در اردبیل برگزار شد، گفت: در این همایش حدود ۱۰۰ نفر از ۱۵ کشور مختلف حضور داشتند که فرصت مناسبی برای شناخت این فرصت‌ها در استان بود. در این همایش حدود ۵۰ طرح و پروژه به امضا رسید.

سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، در خصوص بودجه سال ۱۴۰۵ و اقتصاد مطالبی را به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها ارائه کرد و استانداران نیز سوالات، پیشنهادات و طرح‌های خود را مطرح کردند.

در این جلسه تعدادی از استانداران به صورت حضوری و تعداد دیگری نیز به صورت وبیناری حضور داشتند.

کد خبر 6674725
اكرم سادات حسيني شبستري

      البته که ارتباط استانداری‌ها با سفارت ایران در چین می‌تواند برای اقتصاد بسیار راهگشا باشد اما به شرطی که تحریم‌ها برداشته شود وگرنه فقط چین از این ارتباط بهره‌مند میشود .
      خیلی کارای بیشتری باید در رابطه با چین باید انجام بشه

