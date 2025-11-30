  1. سیاست
مومنی: حضور بسیج در دفاع مقدس ۱۲ روزه، موجب احساس آرامش و امنیت بود

وزیر کشور با اشاره به نقش بسیج در حفظ امنیت مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: حضور بسیج در ایجاد بازدارندگی و احساس آرامش و امنیت نقش پررنگی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست با جمعی از بسیجیان این وزارت ضمن تبریک هفته بسیج، مأموریت‌های نیروی مقاومت بسیج را راهبردی دانست و گفت: موضوع اصلی مأموریت‌های بسیج، کمک به حفظ امنیت ملی کشور است که در مقاطع مختلف وارد میدان شده و از آن سربلند بیرون آمده است.

وزیر کشور با اشاره به نقش بسیجیان در دفاع مقدس گفت: صدام تصور می‌کرد ظرف دو هفته خوزستان را از ایران جدا و انقلاب اسلامی را به سادگی ساقط می‌کند؛ او رهبری امام خمینی (ره) و شهادت‌طلبی بسیجی‌ها را محاسبه نکرده بود.

وی با اشاره به کشورهای محور مقاومت که از تشکیل بسیج مردمی در ایران الهام گرفته‌اند افزود: کشورهای محور مقاومت که با سیاق خودشان بسیج مردمی تشکیل دادند در حفظ استقلال کشورشان موفق‌تر بودند.

وزیر کشور با اشاره به نقش بسیج در حفظ امنیت و ایجاد آرامش مردم در جنگ ۱۲ روزه گفت: حضور بسیج، در ایجاد بازدارندگی و احساس آرامش و امنیت نقش پررنگی داشت.

وی مهمترین عامل پیروزی کشور و شکست دشمن را انسجام ملی دانست و افزود: باید قدردان و حافظ انسجام ملی به وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه باشیم و آن را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: با هر نگرشی و علیرغم وجود اختلافات، در موضوعات منافع و امنیت ملی باید در مقابل دشمن خارجی انسجام ملی خود را حفظ کنیم چون حفظ ایران، استقلال و امنیت ملی ما منوط به آن است؛ هرکسی بخواهد در این انسجام خلل ایجاد کند گناهی نابخشودنی مرتکب شده است.

وی حمایت و کمک به دولت خدمتگزار را از دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و افزود: از جمله مصادیق کمک به دولت پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی در موضوعات مختلف از جمله انرژی است و نیروی بسیج می‌تواند در این عرصه ورود و به دولت کمک کند.

در بخش دیگری از این نشست علی وطن‌خواه فرمانده مرکز بسیج وزارت کشور، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مراکز بسیج وزارت کشور و سازمان‌های تابعه گفت: با توجه به مبانی چهارگانه یعنی فرامین و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌ها و تدابیر مقام عالی وزارت کشور، سند راهبردی ده‌ساله اعتلای بسیج و انتظارات ریاست سازمان بسیج به دنبال تحول در بسیج وزارت کشور هستیم.

وی افزود: مدل نقش‌آفرینی ما حرکت در قالب یک تشکیلات منسجم و یکپارچه کشوری است؛ مأموریت تخصصی ما ارتقای توانمندی و کارآمدی دستگاه وزارت کشور است و از ظرفیت‌های بسیج در این راه استفاده خواهد شد.

وطن‌خواه تقویت کارکردهای تخصصی مرکز بسیج وزارت کشور را از دیگر اهداف این مرکز دانست و افزود: راهبرد کلانی که برای تحول در نظر گرفته شده، تغییر و تحول در معماری سازمانی و نظام اداری بسیج وزارت کشور است.

