به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر پنجشنبه در ملاقات با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر در برخی استانها لوازم ضروری مورد نیاز، بدون بهرهگیری از ارز دولتی از جمله در چارچوب مبادله کالا با کالا فراهم میشود و به تدریج حکومت در حال تفویض باقیمانده اختیارات نیز میباشد.
وی افزود: با عنایت به ارزیابیهای انجام شده مشخص گشت که یک وزارتخانه به صورت انفرادی قادر به برنامهریزی و پیادهسازی نیست و به همین دلیل رئیس جمهور تأکید فراوانی بر سپردن اختیارات به استانداران دارد.
وزیر کشور تأکید کرد: دولت عزم راسخ دارد که هر استان بتواند به طور مستقل، خود را سامان دهد و در گام بعدی درآمدها و مدیریت سهمیه انرژی را نیز با مکانیزمی به استانها محول کند تا همه به یک چشم دیده شوند و به عنوان نمونه برق استانی که توانایی مدیریت خود را دارد قطع نگردد.
وی با اشاره به تفویض اختیارات اصل ۱۲۷ توسط دولت چهاردهم بیان کرد: با این اقدام حکومت، کالاهایی که سالهای متمادی در گمرکات معطل مانده بود، آزاد شد.
مؤمنی تصریح کرد: رویکرد رئیسجمهور، توجه به همسایگان و تمرکز بر مناطق است و اگر در گذشته این موضوع یک گزینه بود، امروز با در نظر گرفتن شرایط محیطی یک اجبار است و میبایست روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهیم.
وی در پایان گفت: قابلیتهای بسیاری در استان اردبیل موجود است و همراهی و همکاری مطلوبی بین مسئولان نهادها با محوریت امامجمعه و استاندار اردبیل مشاهده میشود و در کل اوضاع استان در مقایسه با گذشته مطلوب است.
