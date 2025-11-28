به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی آثار آزاده نیکو با عنوان «کوک‌ها ردیفند برای هم‌آوازی» عصر جمعه ۷ آذر در گالری ژاله افتتاح می‌شود. این نمایشگاه تا ۱۸ آذر برقرار خواهد بود.

در بیانیه نمایشگاه به قلم آزاده نیکو آمده است:

«کوک‌ها ردیفند برای هم آوازی

سوزنی از زنی لطیف

نوک می‌زند بر تنِ پرنده‌ای سپید.

کوک‌ها ردیف می‌شوند،

گل‌ها از دامن رها،

آسمان خیره به رقص برگ،

پرنده، لابه‌لای شعر، گرم،

خوابش می‌رود تا دور...

زن، همچنان سوزن‌زنان،

گل‌ها را عاشق می‌کند

پرندگان را رها ...

شعرِ من - نه به‌عنوان متن، بلکه به‌ مثابه‌ کنشی زنده - نقطه‌ آغازِ رویکردی نو در به‌کارگیری این تکنیک در مجموعه آثارم شد. دوخت‌ها و بافت‌ها، که از کودکی در لباس‌ها و دست‌ساخته‌هایم همراه من بودند، این‌بار به موادی بدل شدند که از دل آنها، زبان بیانی‌ام جان می‌گیرد. ردی از تار و پود رفو شده‌ بودن‌ها می ماند و هر کوک، رشته‌هایی منقطع از حافظه‌ زیسته و حضور می شود و همچون بُعد چهارمِ تصویر یعنی زمان امتداد می‌یابد.

فراتر از نخ‌ها و دوخته‌ها، موادِ زیسته - از پوشاک شخصی گرفته تا بافته‌های دستی، گیاهان خشک‌شده حتی اثر زخمِ سوزن بر بافت الیاف - به واسطه‌هایی بدل می‌شوند که در آنها حافظه، زیست و معنا در هم می‌تند.

این مجموعه، کنشی شاعرانه است با نگاهی تأملی و درون‌نگر؛ جایی که مرز میان زندگی و مرگ، رؤیا و واقعیت بر سطح پارچه، همزمان، محو و پیدا می‌شود.»

آزاده نیکو متولد ۱۳۵۲ در تهران، شاعر و فارغ‌التحصیل رشته‌های گرافیک، نقاشی و پژوهش هنر است. مفاهیم آثار او در نقاشی، طراحی و حجم، برگرفته از جهان‌بینی شاعرانه و مطالعات میان‌رشته‌ای او به‌ویژه در حوزه اسطوره‌شناسی، روان‌شناسی و رویکردهای معناگرایانه به هستی، شکل می‌گیرد.