عبور شاخص کل از سقف تاریخی؛ بورس کام سهامداران را شیرین خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، سومین روز سبز پیاپی در اولین هفته از آذر ماه، برای بورس تهران با عبور شاخص کل از سقف تاریخی به ثبت رسید و جریان معاملات در نخستین ساعت با غلبه محسوس تقاضا بر عرضه آغاز شد. این در حالی است که پس از افت شدید بیش از ۵ درصدی معادل ۱۷۵ هزار واحدی طی هفته دوم و سوم آبان ماه، نماگر اصلی بازار در ادامه و از هفته چهارم آبان ماه با واکنش مثبت به محدوده حمایتی و جبران بخشی از افت قبلی، این ‌بار و در اولین هفته از آذر موفق شد از قله پیشین خود عبور کرده و رکورد جدیدی را در کارنامه بورس به ثبت برساند.

عبور شاخص کل از سقف تاریخی و بازگشت قدرت خریداران

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۳۵,۴۹۱.۱۹ واحدی معادل ۱.۰۹ درصد در سطح ۳,۲۸۶,۷۹۱.۲۹ واحد قرار گرفت. این عدد، معادل حدود ۸ هزار واحد بیشتر از سقف تاریخی ۳,۲۶۷,۰۰۰ واحدی ثبت‌شده در ۲۷ اردیبهشت همین سال است. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۵,۵۴۳.۴۰ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد در عدد ۹۴۳,۱۹۵.۴۳ واحد ایستاد. چنین تحرکی نشان می‌دهد با وجود فشار عرضه در هفته‌های اخیر، تمایل به خرید میان حقیقی‌ها و سهامداران خرد به‌تدریج بازگشته است.

ارزش بازار بورس تهران در پایان ساعت نخست معاملات به ۹۷,۸۰۵,۵۳۱.۱۸۳ میلیارد ریال رسید. شاخص آزاد شناور نیز با جهش ۴۰,۵۳۰.۹۶ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد تا سطح ۴,۱۷۴,۲۳۴.۰۶ واحد صعود کرد.

ارزش معاملات و ریزش خروج پول

در بازار امروز ارزش معاملات خرد سهام به ۳,۳۷۳ میلیارد تومان رسید که احتمالاً بتواند تا پایان معاملات به ۱۰ همت برسد. هرچند همچنان میانگین ارزش معاملات کمتر از محدوده مطلوب بالای ۱۰ تا ۱۲ همت است اما روند فعلی، نشانه‌ای از بازگشت نسبی نقدینگی دارد. خالص خرید حقوقی‌ها ۸۸ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ۸۳۲ میلیارد تومان بود که می‌تواند علامت چرخش منابع از بازار بدهی به سمت بازار سهام تلقی شود.

تعداد کل معاملات تا ساعت ۰۹:۵۵ برابر ۱۵۵,۳۶۰ فقره بود و حجم دادوستدها از ۱۰.۴۸۷ میلیارد سهم گذشت. در این بین، صف خرید در ۱۲۴ نماد به ارزش ۴,۳۱۱ میلیارد تومان دیده می‌شد و تنها ۳۱ نماد با صف فروش به ارزش ۳۵۱ میلیارد تومان مواجه بودند. تعداد نمادهای مثبت و منفی بدون صف نیز به‌ترتیب ۴۲۱ و ۱۰۳ گزارش شد.

صدرنشینان اثرگذار بر شاخص

در فهرست نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص، فملی با ۳,۸۸۱.۲ واحد بیشترین نقش مثبت را ایفا کرد. پس از آن پارسان با ۲,۷۰۸.۲۷ واحد، وبملت با ۲,۵۵۷.۵۶ واحد و وغدیر با ۲,۴۶۷.۸۴ واحد بیشترین تأثیر را در رشد امروز داشتند. در ادامه، نمادهای نوری، شستا و فارس نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

نمادهای پرتراکنش بورس

از منظر تعداد معاملات، بانک ملت با ۱۳,۷۲۰ معامله و ارزش ۲,۴۰۰.۰۱۹ میلیارد ریال در صدر پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار ایستاد. پس از آن نمادهای ایران‌خودرو (خودرو) با ۸,۴۰۹ معامله، بانک تجارت (وتجارت) با ۴,۹۹۷ معامله، سایپا (خساپا) با ۴,۷۰۷ معامله و سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۳,۹۷۱ معامله رتبه‌های بعدی را از آن خود کردند.

وضعیت شاخص در فرابورس

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۱۲۳.۷۲ واحدی معادل ۰.۴۳ درصد در عدد ۲۸,۷۰۳.۶۲ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن فرابورس رشد ۹۳۳.۷۰ واحدی معادل ۰.۵۸ درصد را ثبت کرد. ارزش معاملات بازارهای اول و دوم فرابورس ۳۲,۳۲۰.۴۰۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۳.۳۱۵ میلیارد سهم اعلام شد.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس، فزر با اثر مثبت ۲۳.۲ واحدی، زاگرس با ۱۳.۱۶ واحد و انتخاب با ۸.۴۱ واحد بیشترین تأثیر را داشتند. در حوزه پرتراکنش‌ها، شرکت پگاه فارس (زفارس) با ۷,۶۷۳ معامله در صدر قرار گرفت و پس از آن پویا زرکان آق‌دره (فزر) با ۴,۹۰۵ معامله و صنایع لاستیک توسعه (پتوسعه) با ۱,۹۲۳ معامله دیده شدند.

تحلیل روانی بازار

عبور شاخص کل از سقف تاریخی ۳,۲۶۷,۰۰۰ واحدی، پس از سه هفته نوسان و افت پی‌درپی، نقطه عطفی در ذهن معامله‌گران تلقی می‌شود. واکنش امروز بازار به این محدوده مقاومتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده شاخص دارد. اگر قدرت خریداران تداوم داشته و ارزش معاملات بتواند به سطوح بالاتر از ۱۰ تا ۱۲ همت بازگردد، احتمال تثبیت روند صعودی و ادامه رشد تا سقف‌های بالاتر وجود خواهد داشت.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۴.۳ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۵۲.۴ میلیون تومان بود؛ برآیندی که نشان می‌دهد همچنان دست برتر در اختیار سمت تقاضاست.

بطور کلی می‌توان گفت صبح سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، بورس تهران سومین روز سبزش را با صعودی معنادار و عبور شاخص از سقف تاریخی پشت سر گذاشت. افزایش همزمان شاخص هم‌وزن و ورود نقدینگی حقیقی‌ها، امید به تداوم روند صعودی را در بین فعالان بازار افزایش داده است؛ هرچند مسیر پایدار رشد، مشروط به بازگشت ارزش معاملات به سطوح بالاتر از ۱۰ همت خواهد بود.