تاکید بر توسعه روابط تجاری و کشاورزی ایران و اوگاندا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید حسینی، رئیس ایرانی کارگروه مشترک کشاورزی ایران و اوگاندا، امروز در نخستین روز از این نشست با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور گفت: کشاورزی می‌تواند به عنوان دروازه‌ای راهبردی برای دستیابی به رشد و شکوفایی پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران و اوگاندا عمل کند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری‌های مشترک احساس می‌شود.

وی با بیان این که تجارت کشاورزی میان ایران و اوگاندا از ظرفیت بالایی برای گسترش برخوردار است، افزود: اوگاندا با برخورداری از اراضی وسیع قابل کشت و تولید محصولات ارگانیک، و ایران با تکیه بر توانمندی‌های فناورانه، دانش‌بنیان و تجربه‌های موفق در حوزه باغداری، صنایع لبنی، صنایع تبدیلی و محصولات فرآوری شده، می‌توانند یک رابطه تجاری متعادل و سودمند ایجاد کنند که به رشد اقتصادی و امنیت غذایی دو کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته در جهان است و در تولید محصولاتی همچون خرما، کشمش و سایر میوه‌های خشک، همچنین گونه‌های مقاوم گندم و جو از شهرت جهانی برخوردار است که می‌توانند علاوه بر صادرات محصول، از طریق انتقال فناوری به تقویت امنیت غذایی اوگاندا به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیمی، یاری رساند.

رئیس ایرانی نخستین کارگروه مشترک کشاورزی ایران و اوگاندا، توسعه همکاری در حوزه فناوری و ماشین‌آلات کشاورزی را از محورهای مهم این نشست برشمرد و اذعان داشت: پیشرفت ایران در تولید ماشین‌آلات مقرون به‌صرفه مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تجهیزات کشاورزی کوچک‌مقیاس، می‌تواند نقش مؤثری در نوسازی بخش کشاورزی اوگاندا و توسعه کشاورزی پایدار در این کشور داشته باشد.

وی همچنین کشت فراسرزمینی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، دام و گوشت، و تجارت چای و قهوه را از دیگر زمینه‌های مهم همکاری مشترک دانست و افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده، حجم تجارت سالانه میان ایران و اوگاندا پایین‌تر از سطح واقعی است و توسعه همکاری در این حوزه‌ها می‌تواند به ارتقای روابط اقتصادی و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور منجر شود.

حسینی در همین حال بر اهمیت رویکردهای نوین کشاورزی تاکید کرد و گفت: روندهای جهانی همچون کشاورزی دقیق، کشاورزی عمودی و استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت تولیدات کشاورزی، مدل‌های سنتی را متحول کرده‌اند و ایران و اوگاندا می‌توانند با همکاری مشترک، از این تحولات برای ایجاد فرصت‌های جدید در زنجیره ارزش کشاورزی بهره ببرند و البته این مسیر باید با توجه جدی به ملاحظات زیست‌محیطی و پایداری دنبال شود.

در این نشست، هیئت ۱۰ نفره اوگاندایی به ریاست هنری نکت اوپولوت کمیسر بهداشت دام این کشور شرکت کرده است. نشست کارگروه مشترک کشاورزی ایران و اوگاندا تا فردا چهارشنبه ادامه دارد.