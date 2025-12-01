تصادف خودرو با شتر در شیبکوه موجب درگیری خونین دو طایفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چند شب پیش، برخورد شدید یک خودروی سواری با دو شتر در حوالی روستای گلشن، واقع در بخش شیبکوه، سه نفر را مصدوم کرد.

مصدومان که از اهالی روستای بلعسکر بودند، بلافاصله به بیمارستان لنگه منتقل شدند.

پس از وقوع حادثه، یکی از نزدیکان حادثه‌دیدگان به محل حادثه بازگشت و شترهای سرگردان را گرو گرفت، در حالی که صاحب شترها که دو دام خود را از دست داده بود، به بیمارستان رفت و قول جبران خسارت داد.

این موضوع تنش‌ها را افزایش داد و در نهایت اعضای هر دو طایفه به محل حادثه بازگشته و درگیری جمعی بزرگی رخ داد که منجر به مجروح شدن چند نفر شد.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مهرماه امسال، نشست مشترکی با حضور مسئولان شهرستان بندرلنگه برگزار و تصمیم گرفته شد تا ظرف دو ماه، تمامی شترهای فاقد پلاک و هویت در منطقه شناسایی و پلاک‌گذاری شوند.

دادستان بندرلنگه در این نشست تأکید کرده بود که اجرای این طرح با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای، جلوگیری از مشکلات بهداشتی و ارتقای امنیت عمومی انجام می‌شود و مالکان شترها موظف‌اند ضمن پلاک‌گذاری، علائم شب‌نما روی دام‌های خود نصب کنند تا از بروز حوادث در جاده‌های تاریک جلوگیری شود.

حسین‌زاده، از مسئولان، همچنین اعلام کرده بود که پس از پایان مهلت مقرر، شترهایی که بدون پلاک یا شب‌نما در جاده‌ها مشاهده شوند، به عنوان دام بی‌صاحب محسوب شده و در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار خواهند گرفت. با این حال، هنوز مشخص نیست اجرای این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد.