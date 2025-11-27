وزیر کشور وارد اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، با استقبال استاندار اردبیل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی از فرودگاه اردبیل وارد استان اردبیل شد.
شرکت در سومین همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل و رونمایی از ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری و افتتاح چندین پروژه صنعتی و کشاورزی، از برنامههای دکتر مؤمنی در این سفر خواهد بود.
منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول حوزه وزارتی، حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی و مهدی جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین الملل وزارت کشور، مؤمنی را در این سفر همراهی میکنند.
