  1. استانها
  2. اردبیل
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

وزیر کشور وارد اردبیل شد

وزیر کشور وارد اردبیل شد

اردبیل - وزیر کشور جهت حضور در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری وارد اردبیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، با استقبال استاندار اردبیل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی از فرودگاه اردبیل وارد استان اردبیل شد.

شرکت در سومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل و رونمایی از ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری و افتتاح چندین پروژه صنعتی و کشاورزی، از برنامه‌های دکتر مؤمنی در این سفر خواهد بود.

منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول حوزه وزارتی، حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی و مهدی جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین الملل وزارت کشور، مؤمنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

کد خبر 6669759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها