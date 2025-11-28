به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات شوتوکاپ خلیج فارس با حضور ۱۹۰ شرکت‌کننده از تیم‌های منتخب بندرلنگه، شوتوکان ایران، شوتوکان SKI، نگار، آریا ، آکادمی یاسمی ، شهرک مروارید، تیم امام حسین(ع)، عاطی، الماس از بندرعباس، منطقه آزاد قشم، سوریا قاصدک قشم و پارسیس جناح بستک در سالن خلیج فارس بندرلنگه برگزار شد.

️این رقابت‌ها با رژه تیم‌ها و با حضور رها صابری، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه آغاز شد.

️در پایان رقابت‌های این دوره، تیم منتخب شهرستان بندرلنگه با ارائه عملکردی قدرتمند و کسب ۲۰ مدال طلا، همچون ۱۴ دوره گذشته، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

️پس از آن، تیم شوتوکان ایران با کسب ۱۲ مدال طلا عنوان نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم الماس بندرعباس نیز با ۹ مدال طلا در جایگاه سوم قرار گرفت.

️همچنین تیم شهرک مروارید با رعایت اصول جوانمردی و اخلاق ورزشی موفق شد جام اخلاق این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

️در پایان رقابت‌ها به مناسبت هفته بسیج از محمود زندیار پیشکسوت کاراته کشور و از جانبازان و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد.

این مسابقات به ریاست کمیته داوران نبی اله امامدادی و داوران محیا شجاعی، میثم برزگرپور، یاور پیشدار، فیض اله‌محمدپور، وحید سقایی، ایوب کیقبادی، فرزاد مریدی، بنیامین سعیدی، محمود مقبلی، شایان سالاری، شهرام انصاری، محمدرضا کیقبادی، پارسا ملایی، محمدرضا امیری، مرتضی سیمراخ به قضاوت پرداختند.

مراسم اختتامیه با حضور فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس هیئت کاراته استان هرمزگان، محمود زندیار عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته فنی هیأت کاراته استان، ابراهیم فرهمندنیا شهردار بندرلنگه، سجاد حیدری مدیر اجرایی سبک شوتوکان IKD ایران، فریده مضیئی رئیس هیئت کاراته بندرلنگه، دیده‌بان و وطن‌خواه رئیس و نایب‌رئیس شورای شهر بندرلنگه، شجاعی دبیر هیأت کاراته استان و جمعی از مسئولان کمیته‌های هیأت کاراته استان و شهرستان برگزار شد.