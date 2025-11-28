خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، هادی رضایی: هفتم آذر در روزی که به نام «روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» در تقویم ملی ثبت شده، ناوگان آبی خاکی ایران بارها ثابت کرده است که از یک نیروی دفاعی ساحلی به یکی از قدرتمندترین نیروهای دریایی منطقه و حتی فراتر از آن تبدیل شده است؛ نیرویی که امروز در آب‌های آزاد جهان پرچم سه‌رنگ ایران را به اهتزاز درآورده و پیام صلح و اقتدار را همزمان مخابره می‌کند.

ناوشکن تمام‌ایرانی «دنا» در کنار ناو اقیانوس‌پیمای «مکران»، زیردریایی‌های کلاس فاتح و غدیر، موشک‌های کروز دریایی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و پهپادهای عمودپرواز شاهد -۱۲۹ که از عرشه ناوها بلند می‌شوند؛ این‌ها فقط بخشی از کارت‌های برنده نیروی دریایی ارتش در سال ۱۴۰۴ هستند. کارتی که باعث شده حتی اندیشکده‌های معتبر آمریکایی اعتراف کنند: «ایران اکنون توانایی بازدارندگی دریایی در سه اقیانوس را دارد.»

از دفاع ساحلی تا حضور جهانی

اگر در دهه ۶۰ شمسی، نیروی دریایی راهبردی ارتش با چند فروند ناوچه موشک‌انداز و هواناو از سواحل کشور دفاع می‌کرد، امروز همین نیرو با ناوگروه‌های ۸۰، ۸۶، ۹۰ و اخیراً ۱۰۳ به بنادر چین، روسیه، آفریقای جنوبی، اندونزی و حتی آمریکای لاتین اعزام شده است. نمونه بارز ان، پهلوگیری ناوگروه ۸۶ (ناوشکن دنا و ناوبندر مکران) در بندر ریو دوژانیرو برزیل بود؛ تصویری که تیتر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی شد.

دستاوردها و قابلیت‌های جدید

ناوهای سنگین بومی: ناو لجستیک مکران با توانایی حمل ۱۰۰ هزار تن بار، ۵ فروند بالگرد و پهپادهای رزمی، عملاً یک «پایگاه شناور پیشرو» است که می‌تواند هزاران مایل دورتر از مرزها عملیات پشتیبانی کند.

ناوشکن‌های کلاس موج: دنا و دماوند با رادار آرایه فازی «چشم نواز» و موشک‌های عمودپرتاب نور و قادر، توانایی درگیری همزمان با ۱۰۰ هدف را دارند.

زیردریایی‌های پیشرفته: زیردریایی فاتح و غدیر-کلاس ارتقا یافته اکنون مجهز به موشک کروز زیرسطحی «جاسک» با برد ۲۰۰۰ کیلومتر هستند؛ تهدیدی که ناوهای هواپیمابر آمریکایی را در کل خلیج فارس و دریای عمان زیر نظر دارد.

موشک‌های فراصوت و هایپرسونیک دریایی: موشک «قادر -۲» با سرعت ۱۴ ماخ و موشک بالستیک خلیج فارس با برد ۳۰۰ کیلومتر و دقت زیر ۱۰ متر، هر هدفی را در شعاع وسیع به چالش می‌کشند.

پهپادهای دریایی: برای اولین بار در رزمایش ولایت پهپاد عمودپرواز «پلیکان -۲» از عرشه ناو جماران بلند شد و موشک سجیل را با موفقیت شلیک کرد.

بازدارندگی در سه اقیانوس

نیروی دریایی ارتش امروز نه فقط در خلیج فارس، بلکه در اقیانوس هند، دریای سرخ و حتی اقیانوس اطلس حضور فعال دارد. اسکورت بیش از ۷۵۰۰ کشتی تجاری ایرانی و خارجی در سال گذشته، مبارزه موفق با دزدان دریایی سومالیایی و برگزاری رزمایش مشترک «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۵» با چین و روسیه، تنها بخشی از کارنامه درخشان این نیرو است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش اخیراً اعلام کرد: «ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر تهدیدی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه از جهان، پاسخ قاطع و کوبنده دریافت خواهد کرد.»

پیام روز نیروی دریایی

هفتم آذر، فقط یک تاریخ نیست؛ یادآوری روزی است که رزمندگان نیروی دریایی در سال ۱۳۵۹ با عملیات مروارید، اسکله الامیه و البکر عراق را منهدم کردند و عملاً نیروی دریایی صدام را نابود ساختند. همان روحیه امروز در کالبد ناوهای بومی و موشک‌های دوربرد جریان دارد.

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این پیام را به دوستان و دشمنان می‌فرستد: «ایران، قدرتی آبی است که دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند آب‌های سرزمینی و منافعش را تهدید کند؛ از تنگه هرمز تا قلب اقیانوس‌ها، پرچم ایران بالاست.»