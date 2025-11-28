رضازاده: ظرفیتهای استان اردبیل باید به شکل حرفه ای و ملی معرفی شود

بابک رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش و نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری اردبیل با تأکید بر ظرفیت‌های ممتاز استان اردبیل و جایگاه ویژه مشگین شهر بر ضرورت معرفی حرفه‌ای و هدفمند این توانمندی‌ها در سطح ملی و بین المللی برپا شده است.

وی مشگین شهر را یکی از مهمترین قطب‌های سرمایه گذاری استان دانست و افزود: مهمترین مزیت‌های این شهرستان آب گرم‌ها و گردشگری سلامت، طبیعت بکر و دیدنی دامنه‌های سبلان صنایع فعال از جمله کنسانتره مس و کارخانه ماشین سازی زیرساختهای در حال توسعه که آینده‌ای روشن را ترسیم می‌کند.

نماینده مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی نمایشگاه‌های تخصصی در جلب توجه سرمایه گذاران اشاره و خواستار برنامه ریزی دقیق‌تر و ارائه اطلاعات شفاف توسط مسئولان غرفه مشگین شهر شد تا تصویری کامل و جذاب از قابلیت‌های شهرستان در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تدوین بسته‌های اطلاعاتی جامع، معرفی پروژه‌های آماده سرمایه گذاری و تشریح مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی از الزامات حیاتی موفقیت در جذب سرمایه و رقابت ملی استان‌ها است.

رضازاده همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان، اقتصادی روند جذب سرمایه در استان به ویژه مشگین شهر با شتاب بیشتری دنبال شود و مسیر توسعه پایدار شهرستان تقویت شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: استان اردبیل با این گنجینه غنی، شایسته جایگاهی فراتر از آنچه امروز دارد، است و معرفی حرفه‌ای و ملی نیازمند عزمی جدی، برنامه ریزی بلندمدت، تخصیص بودجه مناسب و همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی است و با اجرای این راهکارها، اردبیل می‌تواند به یکی از مقاصد برتر گردشگری داخلی و بین‌المللی تبدیل شود و نقش خود را به عنوان یک قطب اقتصادی و فرهنگی در شمالغرب ایران به خوبی ایفا کند.