رضازاده: ۳۷ هزار تماس با اورژانس آذربایجان غربی در یک ماه گذشته ثبت شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت‌های اورژانس استان در یک ماه گذشته افزود: از این تعداد یک هزار و ۲۵۸ تماس به ارائه مشاوره تلفنی منجر شده است.

وی با بیان اینکه از ۳۷ هزار تماس با اورژانس در آبان ماه دو هزار و ۸۶۲ تماس مربوط به مزاحمت‌های تلفنی است، ادامه داد: همچنین در این مدت ۶ هزار و ۹۳ تماس نیز غیر اورژانسی یا بدون نیاز به اعزام آمبولانس بوده است.

انجام ۱۰ هزار مأموریت اورژانسی در آذربایجان غربی طی آبان ماه

رضازاده در خصوص عملیات اورژانسی در آبان ماه گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۳۲۵ مأموریت توسط پایگاه‌های اورژانس استان انجام شده است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی تعداد کل مددجویان خدمات‌دریافت‌کرده را در این مدت ۸ هزار و ۸۴۹ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد افراد دچار حوادث ترافیکی دو هزار و ۵۶۳ نفر بود.

رضازاده اضافه کرد: همچنین در این مدت دو هزار و ۲۸۶ نفر نیز دچار حوادث غیرترافیکی شده‌اند.

۵۰۰۰ مددجو به مراکز درمانی توسط اورژانس منتقل شدند

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با بیان اینکه طی آبان ماه ۵ هزار و ۸۹۵ مصدوم یا مددجو توسط اورژانس استان به مراکز درمانی منتقل شدند، گفت: ۹۴۸ نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل درمان شده‌اند.

رضازاده با اشاره به اینکه ۸۴۲ مأموریت توسط موتورلانس‌ها انجام شده است، افزود: اورژانس هوایی استان نیز ۱۰ مأموریت را پوشش داده است.

وی خاطرنشان کرد: اتوبوس آمبولانس نیز ۵۴ مأموریت انجام داده است. کارشناسان عملیاتی ما در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و در تمام ساعات شبانه‌روز آماده‌باش کامل هستند.