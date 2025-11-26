به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل صبور ظهر چهارشنبه ضمن تبریک هفته بسیج در نمایش اقتدار بسیجیان مشگین شهر که همزمان با سراسر کشور درسالن نه دی سپاه ناحیه مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: هر کشوری در دنیا چندین تکیهگاه دارد و تکیهگاه ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی و بسیج است.
وی با اشاره به فرمایشی از شهید مطهری، مردم و رهبری را از ارکان پیشبرنده انقلاب برشمرد و افزود: بسیج، اولین بار توسط امام علی (ع) تشکیل شد. این نهاد، کارکردهای ویژهای دارد و رهبر انقلاب تأکید فرمودهاند که اگر نظام اسلامی، بسیج را نداشت، دچار خلأ بزرگی میشد.
فرمانده اسبق سپاه شهرستان مشگین شهر بسیج را همزاد و همراه انقلاب دانست و تصریح کرد: بسیج همیشه بارِ مسئولیت را به دوش کشیده و آماده خدمت بوده است لذا بسیج یک تفکر و عصای دست رهبر انقلاب محسوب میشود و در عرصههای مختلف از محرومیتزدایی تا دفاع مقدس در کنار مردم ایستاده است.
وی با اشاره به عملکرد بسیج در هشت سال دفاع مقدس و خنثیسازی نقشههای دشمن، به نقش تأثیرگذار بسیج در جنگ دوازده روزه اخیر گفت: در جنگ دوازده روزه، پهپادها و موشکهای دشمن با تلاش بسیجیان و نیروهای نظامی خنثی شد. این نمایش قدرت، باعث شد دشمنان به شکست ناپذیری ایران پی ببرند و خود خواستار صلح شوند.
صبور با تأکید بر لزوم حفظ انسجام درونی و اتحاد همه جریانها در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: همه باید به عنوان یک واحد، در مقابل آمریکا بایستیم و بدانیم که مسئله هستهای تنها یک بهانه است و پیروی از رهبری و ولایت فقیه، اصلی غیر قابل انکار است و اگر همه ملت ایران یک صدا و تحت فرماندهی رهبری باشند، در هر میدانی پیروز خواهیم بود.
در ادامه سرهنگ نریمان حیدری فرمانده سپاه ناحیه مشگینشهر به جایگاه ارزشمند و نقش بیبدیل مردم و نیروهای مردمی مانند بسیج و حزبالله در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: بسیج ذخیره بزرگ و ارتش بیست میلیونی و مایه امید و افتخار است و بر حضور و خدمترسانی این قشر عظیم در صحنههای مختلف تأکید فراوان کرد.
وی افزود: در جنگ دوازده روز هم بسیجیان پشتیبان انقلاب و نظام رهبری و اسلام بودند و در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، نیروهای ارزشمند بسیج به عنوان بازوان قدرتمند نظام، در سختترین شرایط پاسدار ارزشهای اسلامی و انقلابی بودهاند و این روحیه ایثار و فداکاری در تمامی عرصهها، از جمله دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس، تجلی یافته و مایه مباهات امت اسلامی ایران است.
سرهنگ حیدری یا اشاره به اینکه ایران یک کشور قوی است، افزود: ایران با موشکهای پیشرفته یکی از قدرتهای بزرگ منطقه است و با توجه به پیشرفتهای قابل توجه در حوزه فناوری موشکی و نظامی، یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه محسوب میشود.
وی ادامه داد: این دستاوردها که حاصل تلاش متخصصان و دانشمندان ایرانی است، نقش مهمی در تقویت توان دفاعی و امنیت ملی کشور ایفا میکند و ایران همواره بر استفاده صلحآمیز از فناوریهای پیشرفته و تقویت ثبات منطقه تأکید داشته است.
وی تأکید کرد: هفته بسیج فرصتی برای زنده نگاه داشتن روحیه بسیجی شامل جهاد، ایثار، سادهزیستی و تلاش برای پیشرفت کشور است.
