قنبریه: قاچاق موتور سنگین در مشگین شهر به ضبط و جریمه انجامید

ابوالفضل قنبریه ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در شهرستان مشگین شهر کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأمورین نیروی انتظامی شهرستان مشگین‌شهر موتورسیکلت قاچاق را از یک گارگاه بین راهی کشف کرده وپرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مشگین شهر ادامه داد: شعبه ویژه قاچاق پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط موتورسیکلت کشف شده به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردید.