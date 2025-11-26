به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده صبح چهارشنبه در همایش مدیران و تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش مشگین شهر که در کانون نرجس برگزار شد، اظهار کرد: زحمات بی‌دریغ مدیران و بازنشستگان در خط مقدم تعلیم و تربیت، ستودنی است. دوران خدمت آنان مملو از ایثار و گذشت در مسیر ساختن آینده‌سازان ایران عزیز بوده است.

وی اشاره به سوزاندن عمر معلمان در مسیر هموار کردن زندگی دانش آموزان کرد و افزود: تصویر قدرتمندی است که فداکاری بی چشمداشت معلمان را نشان می‌دهد آنان همچون شمعی هستند که با سوختن خود، روشنایی را به دانش‌آموزان هدیه می‌دهند و راه آینده‌ی آنان را روشن می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل استان اردبیل بازنشستگان فرهنگی را از ذخایر عظیم، سرمایه‌های گرانبها و ستارگان درخشان عرصه تعلیم و تربیت برشمرد و بیان کرد: بازنشستگان فرهنگی، با عشق و علاقه وافری که نسبت به رشد و بالندگی و تعالی دانش‌آموزان داشتند اگر دیروز معلم کلاس بودند، امروز معلم و الگوی جامعه هستند که باید از ظرفیت و تجارب آنها نهایت استفاده را کرد.

در ادامه وحید سید عزیز مدیریت آموزش و پرورش مشگین شهر گفت: بازنشستگان ما مردان عرصه ایثار و تلاشند و ثمره این ایثار و تلاش، انسان‌های موفق و دلسوزی هستند که امروز در عرصه‌های مختلف اجتماعی در کشور مشغول خدمت خالصانه به هموطنان هستند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان مغز متفکر هستند، تصریح کرد: سیستم آموزشی باید نقش یک مربی و تسهیل‌گر را ایفا کند و آنها نه تنها استفاده‌کننده از ابزارهای دیجیتال نیستند، بلکه با خلاقیت، نگاه تازه و انرژی خود، در حال ساختن و هدایت این دنیای نوین هستند.

زیبا صبری معاون آموزش ابتدایی مشگین شهر ادامه داد: بازنشستگان سرمایه‌های معنوی آموزش و پرورش هستند و تجربیات آنان گنجینه بی بدیل و ارزشمند است تا از اندیشه‌های ناب و ایده آنان استفاده کنیم.

وی با اشاره به تکریم بازنشستگان که باید به نوعی فرهنگ سازمانی و به عنوان یک مهارت اجتماعی تبدیل شود، بیان کرد: همه ما مرهون فداکاری‌ها و زحمات معلمانی هستیم که از جانشان مایه گذاشتند و ما را از ظلمت‌ها نجات دادند و بی‌تردید نقش و رسالت معلم نقشی تأثیرگذار و سازنده در جامعه است.

در ادامه این برنامه، از سوی آموزش و پرورش مشگین‌شهر، از ۶۰ بازنشسته فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و هدیه، تجلیل به عمل آمد.