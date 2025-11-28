وضعیت هوای اصفهان همچنان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه هفتم آذرماه با میانگین ۱۵۲ AQI همچنان وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، تا اواسط هفته آینده پایداری و سکون نسبی همراه با سرمای شبانه ادامه دارد که با توجه به این شرایط افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق صنعتی و پرتردد شهری پیش‌بینی شده است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی و دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۴، رهنان ۱۶۱، سپاهان‌شهر و کاوه ۱۵۷، فیض ۱۵۳، کردآباد ۱۸۵ و میرزا طاهر ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۴۱، پارک زمزم ۱۴۹، رودکی ۱۳۶، زینبیه ۱۳۷، خیابان فرشادی ۱۴۰، هزار جریب ۱۲۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان کماکان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و کاشان ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست اما آنالیزور این آلاینده در سایر ایستگاه‌ها قطع است. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی طی روزهای اخیر افزایش یافته است‌.

گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوخت‌های فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این گاز یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا است که در اثر واکنش‌های حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل می‌شود.

نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.