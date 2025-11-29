موج آنفلوآنزا رو به گسترش است؛ ماسک بزنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، موج آنفلوآنزا در کشور رو به گسترش است و مسئولان بر ماسک‌زدن و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک تأکید دارند.

با شدت گرفتن موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در سراسر کشور، مسئولان وزارت بهداشت از تداوم روند صعودی بیماری تا یک تا دو ماه آینده خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام مقامات بهداشتی، شرایط آب‌وهوایی سرد، کاهش بارندگی و افزایش تجمعات، سبب شده موج کنونی آنفلوآنزا نسبت به سال‌های گذشته گسترده‌تر باشد.

این گزارش مروری دارد بر آخرین اظهارات معاون بهداشت، وزیر بهداشت و متخصصان بیماری‌های عفونی درباره وضعیت فعلی آنفلوآنزا و هشدارهای مهمی که باید جدی گرفته شود.

موج آنفلوآنزا فعلاً ادامه‌دار است

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: روند ابتلاء همچنان افزایشی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد موج فعلی احتمالاً تا اواخر بهمن یا اسفندماه ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به سرد شدن هوا و تغییرات آب‌وهوایی گفت: هشدارهای لازم به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نیز روند شیوع ادامه داشته باشد.

شیوع بالا در میان دانش‌آموزان؛ خانواده‌ها مراقب باشند

به گفته معاون بهداشت، بیشترین میزان ابتلاء در سنین مدرسه گزارش شده است. رئیسی تأکید کرد که حضور دانش‌آموز بیمار در محیط‌های بسته مانند کلاس درس می‌تواند منجر به انتقال گسترده و حتی تعطیلی کلاس‌ها شود.

او از والدین خواست در صورت مشاهده علائم، فرزندان خود را از رفتن به مدرسه منع کنند.

تأکید دوباره بر ماسک، شستن دست‌ها و پرهیز از تجمعات

رئیسی یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل موج فعلی را بازگشت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانست.

او گفت: استفاده از ماسک، شستن مرتب دست‌ها و پرهیز از حضور طولانی‌مدت در اجتماعات، همچنان مؤثرترین روش‌های پیشگیری هستند.

او همچنین توضیح داد: با توجه به تغییرپذیری دائم سویه‌های آنفلوآنزا، واکسن‌ها ایمنی کامل ایجاد نمی‌کنند، اما شدت بیماری و احتمال بستری را به طور چشمگیری کاهش می‌دهند.

آنتی‌بیوتیک ممنوع! و هشدار جدی درباره مصرف خودسرانه دارو

یکی از مهم‌ترین نکاتی که مسئولان بر آن تأکید دارند، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک است.

رئیسی گفت: آنتی‌بیوتیک در درمان آنفلوآنزا نقشی ندارد و تنها با تجویز پزشک باید مصرف شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز با ابراز نگرانی از مصرف بالای آنتی‌بیوتیک در کشور هشدار داد: تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک باعث بروز مقاومت میکروبی می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نسل آینده را با خطر جدی مواجه کند.

او تأکید کرد که بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا ویروسی‌اند و آنتی‌بیوتیک در آنها بی‌اثر است.

بر اساس گزارش معاون بهداشت، استان‌های سرد و خشک با شیوع بیشتری مواجه‌اند.

در قم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مراجعه‌کنندگان با علائم تنفسی، تست مثبت آنفلوآنزا داشته‌اند.

با این حال، ۹۵ درصد بیماران نیاز به بستری ندارند و تنها افراد دارای بیماری زمینه‌ای یا گروه‌های پرخطر ممکن است به خدمات بیمارستانی نیاز پیدا کنند.

افزایش بی‌سابقه ابتلاء؛ رفتارهای اجتماعی عامل اصلی

همچنین کاهش استفاده از ماسک و افزایش سفرها موج جدید را تقویت کرد.

منصور علی مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی، با اشاره به شدت بی‌سابقه موج آنفلوآنزا پس از دوران کرونا گفت: کاهش رعایت پروتکل‌ها، حضور گسترده در اجتماعات و افزایش سفرهای خارجی، زمینه را برای شیوع گسترده فراهم کرده است.

او تأکید کرد که کودکان به دلیل ضعف سیستم ایمنی و عدم تکمیل دوره واکسیناسیون آسیب‌پذیرتر هستند.

علائم مهم و ضرورت مراجعه سریع به پزشک

مردانی درباره علائم هشداردهنده این بیماری گفت: شروع ناگهانی تب، لرز، بدن‌درد شدید و آبریزش بینی از علائم این بیماری است.

او هشدار داد: مصرف داروهای ضدویروس تنها در سه روز اول مؤثر است و تأخیر در مراجعه می‌تواند روند درمان را دشوار کند.

نقش واکسن؛ کاهش چشمگیر بستری و شدت بیماری

این متخصص تأکید کرد: واکسن آنفلوآنزا از سویه‌های رایج محافظت می‌کند و حتی در صورت ابتلاء، بیماری را خفیف‌تر می‌سازد و بهترین زمان تزریق واکسن نیز از نیمه شهریور تا پایان مهر عنوان شده است، هرچند تزریق در ماه‌های دیگر نیز همچنان فایده دارد.

راهکارهای پیشگیری؛ بازگشت به عادات دوران کرونا

در کنار واکسیناسیون، رعایت موارد زیر ضروری است؛ شستن دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های بسته، پرهیز از تجمعات غیرضروری و ایزوله کردن فرد بیمار برای جلوگیری از انتشار ویروس است.

او همچنین گفت: کمبود ویتامین D در جمعیت ایران شایع است و مصرف مکمل‌ها می‌تواند مقاومت بدن را تقویت کند.

به گزارش مهر؛ گسترش سریع آنفلوآنزا و تداوم موج فعلی نشان می‌دهد که رعایت پروتکل‌های ساده اما حیاتی مانند استفاده از ماسک، شستن دست‌ها و پرهیز از تجمعات همچنان مؤثرترین ابزار کنترل بیماری است.

تأکید مکرر مسئولان بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و لزوم واکسیناسیون یادآور این واقعیت است که مقابله با موج فعلی تنها با همکاری مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، نقش آگاهی و مسئولیت‌پذیری فردی در حفظ سلامت جمعی اهمیت دارد.

با توجه به پیش‌بینی تداوم موج آنفلوآنزا در یک تا دو ماه آینده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، واکسیناسیون، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و مراقبت از کودکان ضروری‌تر از هر زمان دیگری است.

به علاوه مسئولان بهداشت از مردم خواسته‌اند با رعایت توصیه‌ها، هم از سلامت خود محافظت کنند و هم مانع گسترش بیشتر این موج شوند.