تغذیه مناسب در شرایط آلودگی هوا؛ نکاتی برای کودکان و سالمندان

مهدیه پوریزدان پناه پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: با افزایش آلودگی هوا، بدن بیشتر در معرض ورود ذرات آلوده و آسیب‌های ناشی از آن قرار می‌گیرد، بنابراین رعایت نکات تغذیه‌ای و سبک زندگی سالم بیش از همیشه اهمیت دارد.

پوریزدان‌پناه توضیح داد: اولین نکته مهم توجه به نظم خواب و تغذیه است. بدن ما در شرایط شبانه‌روز، با رعایت خواب و بیداری منظم و مصرف مناسب غذا و نوشیدنی، در بهترین حالت سلامت خود قرار می‌گیرد. کودکان که به مدرسه می‌روند و بزرگسالان شاغل نیز باید این نکته را جدی بگیرند.

وی افزود: نکته بعدی در مورد ورزش است. گرچه ورزش برای سلامتی بسیار مهم است، اما در شرایط آلودگی هوا باید فعالیت‌های ورزشی در فضای باز محدود شود و حتی مکان‌های سرپوشیده نیز ممکن است آلوده باشند، بنابراین ورزش شدید در این شرایط توصیه نمی‌شود.

به گفته پوریزدان پناه، در زمینه تغذیه، مصرف مایعات فراوان اهمیت ویژه‌ای دارد، دمنوش‌هایی مانند چای سبز و چای ایرانی می‌توانند در مقابله با اثرات آلودگی مفید باشند و همچنین مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه که بخشی از سبک زندگی سالم هستند، باید افزایش یابد تا بدن بتواند با مواد آلوده مقابله کند.

وی تأکید کرد: رعایت این نکات به خصوص برای کودکان، سالمندان و بیماران ضروری است تا سلامت بدن در برابر آلودگی هوا حفظ شود.