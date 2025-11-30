مطالبات صنعت برق چقدر است؟

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با میزان مطالبات صنعت برق گفت: مطالبه صنعت برق از دولت حدود ۲۰۰ همت بوده و از مشترکان حدود ۸۰ همت طلب داریم که عمده آنها صنایع انرژی بر هستند.

وی در رابطه با میزان پرداختی صنایع به صنعت برق تاکید کرد: برخی از آنها به روز هستند ولی بخشی هم در واقع معوقاتی دارند که اگر درصدی در نظر بگیریم از کل درآمد جاری تقریباً هشت تا ۹ ماه عقب هستند.

به گزارش مهر، پیش از این محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از وصول ۸۴ درصدی مطالبات صنعت برق طی سه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در بخش خانگی ۸۵ درصد، در بخش عمومی ۷۷ درصد، در بخش کشاورزی ۶۲ درصد و در بخش صنعت ۶۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو، از جمله تأخیر در قرائت کنتورها و مشکلات شبکه بانکی تأکید کرد: شرکتهای توزیع باید با استفاده از تمام ابزارهای قانونی و با رعایت ملاحظات اجتماعی، پیگیری وصول مطالبات صنعت برق را در اولویت کاری خود قرار دهند.