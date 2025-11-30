  1. اقتصاد
مطالبات صنعت برق چقدر است؟

مدیر عامل توانیر گفت: مطالبه صنعت برق از دولت حدود ۲۰۰ همت بوده و از مشترکان حدود ۸۰ همت طلب داریم که عمده آنها صنایع انرژی بر هستند.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با میزان مطالبات صنعت برق گفت: مطالبه صنعت برق از دولت حدود ۲۰۰ همت بوده و از مشترکان حدود ۸۰ همت طلب داریم که عمده آنها صنایع انرژی بر هستند.

وی در رابطه با میزان پرداختی صنایع به صنعت برق تاکید کرد: برخی از آنها به روز هستند ولی بخشی هم در واقع معوقاتی دارند که اگر درصدی در نظر بگیریم از کل درآمد جاری تقریباً هشت تا ۹ ماه عقب هستند.

به گزارش مهر، پیش از این محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از وصول ۸۴ درصدی مطالبات صنعت برق طی سه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در بخش خانگی ۸۵ درصد، در بخش عمومی ۷۷ درصد، در بخش کشاورزی ۶۲ درصد و در بخش صنعت ۶۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو، از جمله تأخیر در قرائت کنتورها و مشکلات شبکه بانکی تأکید کرد: شرکتهای توزیع باید با استفاده از تمام ابزارهای قانونی و با رعایت ملاحظات اجتماعی، پیگیری وصول مطالبات صنعت برق را در اولویت کاری خود قرار دهند.

