۷۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی که در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، همایون حائری معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران صنعت نیروگاهی کشور سخن می‌گفت، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و تصریح کرد: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.

وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر در دو مرحله، یک‌بار ۲۰ همت و یک بار هم ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و اخیراً هم ۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولید کنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.

وی با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.

مدیرعامل توانیر افزود: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالباتشان مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند. تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.

رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاه‌ها طی یک بازه زمانی ۳ ساله را که در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می‌کند.