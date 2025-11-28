به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح جمعه در مراسم گلباران مزار شهدا هر کدام از شهدا را یک مدرسه انسان سازی خواند و ابراز داشت: تداوم راه شهدا منجر به گلستان شدن کشور می‌شود.

وی بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و ادامه مسیر شهدا تأکید کرد و افزود: شهدا هرکدام یک کتاب هستند که باید راه آنها خوانده و ادامه دار باشد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه زندگی شهدا سرشار از درس‌های بزرگ است، ابراز داشت: این در حالی که ما گاهی فقط از کنار مزارشان عبور می‌کنیم، گلی می‌گذاریم و می‌رویم.

همتی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم بسیج و ارزش‌های انقلاب زنده بماند، باید یاد شهدا را زنده نگه داشت و راهشان را ادامه دهیم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تا کشور و مردم از مسیری که شهدای ما با سختی و مرارت حفظ کردند، آسیب ببیند.

وی با تاکید بر اینکه زنده نگه‌داشتن یاد آنان نه‌تنها یک وظیفه، بلکه الهام‌بخش وحدت، امید و خدمت‌رسانی بیشتر در مجموعه بسیج و دستگاه‌های اجرایی است، افزود: همه ما باید بسیجی بمانیم و ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.