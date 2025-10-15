  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

یادواره شهدای ورزشکار در گرمسار برگزار می شود

گرمسار- فرماندار گرمسار از برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، ارج نهادن به فداکاری این عزیزان در راه وطن و اعتلای ورزش کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای ورزشکار شهرستان گرمسار در محل بخشداری ایوانکی، ابراز داشت: برگزاری هر چه مطلوب‌تر و شایسته شهدا در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان شهدا باشیم، افزود: ورزشکاران شهید قهرمانان میدان ورزشی و پهلوانان عرصه دفاع از کیان و شرف کشور بودند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه از هر فرصتی باید یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشت، بیان کرد: هدف از این مراسم ارج نهادن به فداکاری‌ها و ایثارگری‌های این عزیزان در راه وطن و اعتلای ورزش ایران است.

همتی تصریح کرد: این یادواره‌ها فرصت مناسبی برای انتقال ارزش‌های اسلامی و ملی به نسل جوان و به تصویر کشیدن فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در عرصه ورزش به شمار می‌رود.

وی به هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این یادواره تاکید کرد و افزود: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی بخش ایوانکی و گرمسار لازم و ضروری است.

