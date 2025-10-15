یادواره شهدای ورزشکار در گرمسار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای ورزشکار شهرستان گرمسار در محل بخشداری ایوانکی، ابراز داشت: برگزاری هر چه مطلوب‌تر و شایسته شهدا در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان شهدا باشیم، افزود: ورزشکاران شهید قهرمانان میدان ورزشی و پهلوانان عرصه دفاع از کیان و شرف کشور بودند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه از هر فرصتی باید یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشت، بیان کرد: هدف از این مراسم ارج نهادن به فداکاری‌ها و ایثارگری‌های این عزیزان در راه وطن و اعتلای ورزش ایران است.

همتی تصریح کرد: این یادواره‌ها فرصت مناسبی برای انتقال ارزش‌های اسلامی و ملی به نسل جوان و به تصویر کشیدن فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در عرصه ورزش به شمار می‌رود.

وی به هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این یادواره تاکید کرد و افزود: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی بخش ایوانکی و گرمسار لازم و ضروری است.