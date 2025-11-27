به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، کارگاه آموزشی آلفرد یعقوب‌زاده عکاس مطرح بین‌المللی، با عنوان «کارگاه عکاسی جنگ از نگاه آلفرد یعقوب‌زاده» پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۵ در تالار حافظ شیراز و همزمان با دومین روز برگزاری چهل‌ و سومین دوره جشنواره برپا می‌شود.

این کارگاه فرصتی برای انتقال دانش و تجربیات حرفه‌ای این عکاس برجسته است.

یعقوب‌زاده که به‌عنوان داور بخش عکس و ویدئو در چهل‌ و سومین دوره جشنواره حضور دارد، از تأثیرگذارترین چهره‌های عکاسی جنگ در ایران و جهان به شمار می‌رود. او علاوه بر فعالیت گسترده در حوزه عکاسی جنگ، در عکاسی خبری و مستند اجتماعی نیز از چهره‌های مطرح محسوب می‌شود. تاکنون نمایشگاه‌های متعدد و بین‌المللی از آثار او در نقاط مختلف جهان برپا شده است.

چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سید روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز در حال برگزاری است.