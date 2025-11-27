  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

برگزاری کارگاه آموزشی آلفرد یعقوب‌زاده در جشنواره جهانی فیلم فجر

کارگاه آموزشی آلفرد یعقوب‌زاده در دومین روز چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، کارگاه آموزشی آلفرد یعقوب‌زاده عکاس مطرح بین‌المللی، با عنوان «کارگاه عکاسی جنگ از نگاه آلفرد یعقوب‌زاده» پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۵ در تالار حافظ شیراز و همزمان با دومین روز برگزاری چهل‌ و سومین دوره جشنواره برپا می‌شود.

این کارگاه فرصتی برای انتقال دانش و تجربیات حرفه‌ای این عکاس برجسته است.

یعقوب‌زاده که به‌عنوان داور بخش عکس و ویدئو در چهل‌ و سومین دوره جشنواره حضور دارد، از تأثیرگذارترین چهره‌های عکاسی جنگ در ایران و جهان به شمار می‌رود. او علاوه بر فعالیت گسترده در حوزه عکاسی جنگ، در عکاسی خبری و مستند اجتماعی نیز از چهره‌های مطرح محسوب می‌شود. تاکنون نمایشگاه‌های متعدد و بین‌المللی از آثار او در نقاط مختلف جهان برپا شده است.

چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سید روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز در حال برگزاری است.

