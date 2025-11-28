به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار علیرضا محمدی، معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش، در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به تشریح بخشی از توانمندیها، دستاوردها و رشادتهای این نیرو پرداخت. وی در آغاز سخنان خود با ادای احترام به امام زمان (عج)، خانوادههای شهدا بهویژه شهدای نیروی دریایی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، از فرمانده معظم کل قوا و ملت ایران قدردانی کرد.
دریادار محمدی با اشاره به ریشه تاریخی هفتم آذر در حماسههای سال ۵۹ گفت: نیروی دریایی ارتش پس از انقلاب اسلامی توانست نخستینهای مهمی را در عرصه نظامی ثبت کند.
وی تصریح کرد: نیروی دریایی دو روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی با تشکیل قرارگاه رزمی در بوشهر وارد میدان شد و مقاومت ۳۴ روزه تکاوران دریایی در خرمشهر را رقم زد؛ اقدامی که سبب شد تنها ۶۷ روز پس از شروع جنگ، این نیرو به اهداف عملیاتی خود دست یابد.
وی افزود: این موفقیتها نتیجه ترکیب تعهد، تخصص، علم و فناوری بود که موجب شد نیروی دریایی دشمن در همان ماههای اولیه از صحنه نبرد حذف شود.
معاون نداجا در ادامه با اشاره به نقش این نیرو در دوران دفاع مقدس گفت: نیروی دریایی با قطع خطوط مواصلاتی و اقتصادی دشمن و اسکورت بیش از ۱۰ هزار کشتی تجاری کشور، نقشی تعیینکننده در حفظ اقتصاد ملی ایفا کرد.
وی تأکید کرد: نیروی دریایی تنها نیرویی بود که همزمان در دو حوزه امنیت و اقتصاد اثرگذار ظاهر شد.
دریادار محمدی در بخش دیگری از سخنانش، به دوره سازندگی پس از جنگ اشاره کرد و ساخت ناوشکن تمام ایرانی جماران را نماد خودباوری دانست؛ نقطه عطفی که آغازگر حضور گسترده ایران در آبهای بینالمللی شد.
وی با اشاره به حضور راهبردی ناوگروههای ایرانی افزود: ناوگروه ۷۵ با پیمایش نیمی از کره زمین و حضور در رژه بینالمللی روسیه، اقتدار دریایی ایران را به نمایش گذاشت. همچنین ناوگروه ۸۶ با دریانوردی ۳۶۰ درجه به دور جهان و حضور در اقیانوسهای هند، اطلس و آرام، برای نخستین بار حضور کاملاً ایرانی را در تمامی آبهای جهان ثبت کرد.
وی گفت: دریانوردی ۲۳۲ روزه ناوشکن دنا و ناوبندر مکران با خدمه جوان ایرانی نشان داد که نیروی دریایی ارتش میتواند بدون وابستگی، مأموریتهای پیچیده و طولانی را با موفقیت اجرا کند.
معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: نداجا امروز توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز خود را در داخل کشور دارد و در مسیر تحقق سیاستهای دریامحور حرکت میکند.
وی افزود: امنیت دریایی در آبهای منطقهای و فرامنطقهای برقرار است و اکنون زمان بهرهگیری دستگاههای اقتصادی از این ظرفیت برای توسعه کشور است.
دریادار محمدی در پایان با تبریک هفتم آذر، از تلاشهای رزمندگانی که هماکنون در مأموریتهای دریایی حضور دارند قدردانی کرد.
