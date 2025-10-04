  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

سردار ساسانی: استان کرمان از منظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد

سردار ساسانی: استان کرمان از منظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد

کرمان- جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: سه ویژگی وسعت و جمعیت، صنعتی بودن و نزدیکی به مرزهای شرقی، استان کرمان را از منظر پدافند غیرعامل حائز اهمیت کرده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن ساسانی، ظهر شنبه در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: سه ویژگی وسعت و جمعیت، صنعتی بودن و نزدیکی به مرزهای شرقی، استان کرمان را از منظر پدافند غیرعامل حائز اهمیت کرده است.

وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته وقایعی در کشور اتفاق افتاد که اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل را بالاتر برده است.

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: تهدیدهای کشور تا سال قبل در حوزه امنیت غذایی، زیستی و شیمیایی بود، اما در حال حاضر تهدیدهای نظامی در صدر قرار دارد.

ساسانی، بااشاره به اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی افزود: در کنار تقویت قدرت در حوزه نظامی باید به تقویت اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز توجه کرد.

کد خبر 6611235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها