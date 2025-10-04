سردار ساسانی: استان کرمان از منظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن ساسانی، ظهر شنبه در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: سه ویژگی وسعت و جمعیت، صنعتی بودن و نزدیکی به مرزهای شرقی، استان کرمان را از منظر پدافند غیرعامل حائز اهمیت کرده است.

وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته وقایعی در کشور اتفاق افتاد که اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل را بالاتر برده است.

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: تهدیدهای کشور تا سال قبل در حوزه امنیت غذایی، زیستی و شیمیایی بود، اما در حال حاضر تهدیدهای نظامی در صدر قرار دارد.

ساسانی، بااشاره به اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی افزود: در کنار تقویت قدرت در حوزه نظامی باید به تقویت اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز توجه کرد.