کریمی: سطح آموزش همگانی پدافند غیرعامل توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، بعداز ظهر یکشنبه در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: هفته پدافند غیرعامل امسال ۵ تا ۱۱ آبان ماه و با شعار (تاب‌آوری زیر ساختی، پایداری اجتماعی) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل گفت: سطح آموزش همگانی پدافند غیرعامل و آمادگی ملی و اطلاع‌رسانی باید توسعه یابد.

کریمی، خطاب به فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی تاکید کرد تا برنامه‌های آموزش همگانی کارکنان در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تصریح کرد: با محوریت مسائل و تهدیدات روز، دوره‌های آموزشی از سوی هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی برگزار شود.

کریمی، بازدید از زیرساخت‌ها و بررسی زمینه‌های وقوع اتفاقات احتمالی جهت ایمن‌سازی و رفع نقاط ضعف را لازم دانست و گفت: سیال بودن پدافند غیرعامل ایجاب می‌کند با آگاهی و علم روز به مسائل کمک کرد.