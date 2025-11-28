زمان پخش فینال فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازیفر جمعه ۷ آذر به پایان میرسد و بدین ترتیب فینال این فصل امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه پخش میشود.
همچنین پشت صحنه این مسابقه با عنوان «صد در صد» شنبه ۸ آذر و همچنین گلچین فصل دوم یکشنبه ۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن میرود.
سری سوم این مسابقه که طراحی و تهیهکنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، به زودی روانه آنتن میشود.
مسابقه بزرگ «۱۰۰» برای ۶ فصل تدارک دیده شده و فصل پایانی آن فینال فینالیستهاست، بزرگترین رقابت دانستنیها و اطلاعات عمومی در ایران محسوب میشود.
نظر شما