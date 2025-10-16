مسابقه «۱۰۰» به فصل دوم رسید؛ رونمایی از تیزر سری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل دوم مسابقه «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا»، محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر از جمعه ۲۵ مهر پخش خود را آغاز می‌کند.

قسمت‌های یکم تا سوم مسابقه «۱۰۰»، جمعه، شنبه و یکشنبه شب برابر با ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

صحنه بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران، شامل ۱۰۰ خانه است که به‌تدریج شرکت‌کنندگان از رقابت حذف می‌شوند و در نهایت کسی که مالک همه خانه‌ها شود، قهرمان فصل اول خواهد بود.

این مسابقه نسخه‌ای بومی‌سازی‌شده از مسابقه‌ای است که در بیش از ۲۸ کشور جهان ساخته شده است.

مسابقه «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است در ۵ فصل ۱۲ قسمتی میزبان مخاطبان خواهد بود و فصل ششم آن در ۱۵ قسمت با عنوان فینال فینالیست‌ها از شبکه سه پخش خواهد شد.