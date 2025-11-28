به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی ظهر جمعه به همراه مسئول پیگیری امور دام سازمان در بازدیدی میدانی از مجموعه مدیریت پشتیبانی امور دام استان، آخرین وضعیت ذخایر و مکانیزمهای عرضه اقلام خوراکی مورد نیاز صنعت دام و طیور را مورد ارزیابی قرار داد.
در این نشست تخصصی که با حضور مدیر پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه برگزار شد، چالشها و راهکارهای موجود برای شتاببخشی به چرخه تأمین و تحویل نهادهها به تولیدکنندگان و ذینفعان اصلی این بخش بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
این بازدید در راستای پیادهسازی سیاستهای نوین وزارت جهاد کشاورزی و مأموریتهای محوله به شرکت پشتیبانی امور دام کشور صورت گرفت که محوریت آن شفافسازی حداکثری و تسهیل فرایند عرضه نهادهها، اعم از محمولههای ارسالی از بنادر و یا موجودی انبارهای استانی است.
همچنین در پی آغاز عرضه ذرت وارداتی مخصوص طیور گوشتی در سامانه هوشمند «بازارگاه» از صبح پنجشنبه، اداره کل پشتیبانی امور دام استان مأموریت یافت تا با هماهنگی کامل با سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیههای تخصصی، ضمن اطلاعرسانی دقیق، روند خدماتدهی را بهبود بخشد.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی و به منظور رفاه حال تولیدکنندگان و پاسخگویی فوری به نیازهای آنان، مقرر شد کارشناسان این اداره کل در تمام روزهای هفته، حتی ایام تعطیل، آماده خدمترسانی باشند و شماره تماس ۰۸۳۳۸۲۳۲۵۳۳ نیز جهت ارتباط مستقیم و پیگیری مطالبات اعلام شده است.
