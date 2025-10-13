به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و متولیان امر با شعار «رسالت ما، تغذیه آینده» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور اظهار کرد: تأخیر ایجادشده در تأمین نهاده‌های دامی ناشی از کمبود ارز مصوب وزارت جهاد کشاورزی است. پیگیری‌های لازم برای تأمین باقی ارز انجام شده و با تمهیداتی که از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است، امیدواریم به‌زودی مشکلات مربوط به تأمین و حمل نهاده‌های دام برطرف شود.

وی افزود: معاونت امور دام از طریق تجاری که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، در حال پیگیری روند تأمین نهاده‌ها است. بازرگانان نیز در حال واردات کالا هستند و تأخیر فعلی صرفاً به دلیل مسائل ارزی ایجاد شده است.

حسن‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره دستورالعمل‌های مربوط به واردکنندگان نهاده گفت: مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها می‌توانند به واردات نهاده اقدام کنند، اما از جمله شرایط تعیین‌شده آن است که ۱.۵ میلیون دلار در حساب خود داشته باشند؛ موضوعی که برای بسیاری از تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست. برای دریافت پاسخ دقیق‌تر در این زمینه، لازم است از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور گفت: این نمایشگاه بیانگر ظرفیت‌های بزرگ بخش دام و طیور کشور است. حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به این حوزه است و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه‌های تغذیه، اصلاح نژاد و فناوری‌های نوین، نشان‌دهنده ورود علم و تکنولوژی به صنعت دام و طیور است. افزایش تولید مواد پروتئینی و لبنی کشور نیز مرهون همین پیشرفت‌ها است.

معاون امور تولیدات دامی در پایان، درباره گرانی نهاده‌ها اظهار کرد: با توجه به اهمیت نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی و لبنی، وزارت جهاد کشاورزی در حال برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و رفع چالش‌های تأمین ارز و واردات است تا تأثیر منفی بر سفره مردم به حداقل برسد.