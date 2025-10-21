به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم حسننژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت نهادههای دامی که در سامانه بازارگاه عرضه میشود مصوب است و تجار عرضه کننده این محصولات مکلفند قیمت مصوب را رعایت کنند، گفت: در صورتی که خریداران نهادههای دامی از سامانه بازارگاه در مورد پرداخت پشت فاکتوری به غیر از قیمت مصوب، مستنداتی در اختیار دارند، برای ما ارسال کنند تا آن را از طریق مراجع قضایی و تعزیرات پیگیری کنیم.
وی تصریح کرد: گزارشها و مستندات زیادی از این دست تخلفات دریافت کرده ایم و در این زمینه مشکلاتی برای واحدهای دامپروری و کارخانجات خوراک آمده دام ایجاد شده است.
وی در همین حال بروز پدیده پشت فاکتوری در حوزه نهادههای دامی را به دلیل کمبود این محصول در کشور دانست و اظهار کرد: کمبود و افزایش قیمت نهادههای دامی ناشی از دو عامل کاهش تولید داخلی به علت استمرار خشکسالی و تامین نشدن به موقع ارز نهادههای وارداتی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با جدیت، واردات نهادههای دامی را پیگیری میکند.
وی ادامه داد: چند روز پیش شخصاً برای موضوع تخصیص ارز نهادههای دامی به بانک مرکزی مراجعه کردم و امیدواریم ارز مورد نیاز تامین و نهادهها با قیمت مصوب به دست دامداران و کارخانجات خوراک دام برسد.
حسن نژاد با بیان این که تولیدکنندگان در شرایط سخت همراهی میکنند و برای تامین نیاز مردم به تولیدات ادامه میدهند، گفت: میزان خرید نهادههای دامی از سامانه بازارگاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش زیادی نداشته، اما مشاهده این که نهادههای دامی در بازار کم شده، دامداران را نگران کرده است.
وی درباره کارخانههای خوراک دام نیز اظهار کرد: در کشور بیش از ۸۵۰ واحد کارخانه خوراک آماده دام داریم که بالای ۳۰ تا ۴۵ درصد نهادهها در این واحدها، فرآوری میشوند و در جیره غذایی دام و طیور قرار میگیرند.
