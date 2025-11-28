مجتبی تاسه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموعه منابع طبیعی این شهرستان پس از طی فرآیندهای اداری و حقوقی توانسته است بیش از ۹۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی واقع در روستای علیآباد را از دست متجاوزان خارج و دوباره در اختیار بیتالمال قرار دهد.
وی توضیح داد: این اقدام بر اساس تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با هدف صیانت از حقوق عمومی و انفال انجام شده و اراضی مذکور پس از اجرای حکم، به صورت کامل رفع تصرف شدهاند.
تاسه با تأکید بر اینکه عرصههای طبیعی کشور سرمایهای بیبدیل و میراثی برای آینده هستند، گفت: پاسداری از اراضی ملی و دولتی تکلیفی قانونی و وظیفهای شرعی است و همه دستگاهها و آحاد مردم باید برای حفاظت از این ثروت خدادادی مشارکت داشته باشند.
وی افزود: اداره منابع طبیعی در برخورد با متعرضان و تخریبکنندگان اراضی ملی رویکردی قاطع، پیگیر و بازدارنده دنبال خواهد کرد و هیچگونه تعدی به عرصههای طبیعی قابل اغماض نیست.
رئیس اداره منابع طبیعی اسلامآبادغرب در پایان با دعوت از شهروندان به مشارکت در حفاظت از طبیعت، اظهار کرد: انتظار میرود هر فرد اسلامآبادغربی خود را همیار طبیعت بداند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب، قطع درخت یا تعرض به اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ گزارش دهد تا از آسیبهای بیشتر جلوگیری شود.
نظر شما