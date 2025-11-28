  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

خلع ید اراضی ملی اسلام‌آبادغرب و بازگردانی حدود ۹۲۰۰ متر

کرمانشاه - رئیس منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آبادغرب اعلام کرد که بیش از ۹۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی روستای علی‌آباد پس از طی مراحل قانونی رفع تصرف شد.

مجتبی تاسه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموعه منابع طبیعی این شهرستان پس از طی فرآیندهای اداری و حقوقی توانسته است بیش از ۹۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی واقع در روستای علی‌آباد را از دست متجاوزان خارج و دوباره در اختیار بیت‌المال قرار دهد.

وی توضیح داد: این اقدام بر اساس تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با هدف صیانت از حقوق عمومی و انفال انجام شده و اراضی مذکور پس از اجرای حکم، به صورت کامل رفع تصرف شده‌اند.

تاسه با تأکید بر اینکه عرصه‌های طبیعی کشور سرمایه‌ای بی‌بدیل و میراثی برای آینده هستند، گفت: پاسداری از اراضی ملی و دولتی تکلیفی قانونی و وظیفه‌ای شرعی است و همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید برای حفاظت از این ثروت خدادادی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اداره منابع طبیعی در برخورد با متعرضان و تخریب‌کنندگان اراضی ملی رویکردی قاطع، پیگیر و بازدارنده دنبال خواهد کرد و هیچ‌گونه تعدی به عرصه‌های طبیعی قابل اغماض نیست.

رئیس اداره منابع طبیعی اسلام‌آبادغرب در پایان با دعوت از شهروندان به مشارکت در حفاظت از طبیعت، اظهار کرد: انتظار می‌رود هر فرد اسلام‌آبادغربی خود را همیار طبیعت بداند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب، قطع درخت یا تعرض به اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ گزارش دهد تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

