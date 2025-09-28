تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای چوگان سنقر شناسایی شد

رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش و رصد مستمر فعالیتهای سودجویانه در عرصههای ملی این شهرستان، از وقوع تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای چوگان بخش باوله خبر داد.
وی اظهار کرد: در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که برخی افراد سودجو با شخمزنی و دستکاری اراضی ملی، اقدام به تصرف و تخریب این عرصهها کرده بودند که خوشبختانه با اقدامات نظارتی و تحقیقاتی مأموران منابع طبیعی، فرد متخلف شناسایی و برای تشکیل پرونده و پاسخگویی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری احضار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی سنقروکلیایی با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض به عرصههای ملی و طبیعی مطابق با قانون پیگیری خواهد شد، افزود: مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اقداماتی همچون شخمزنی، تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اراضی ملی جرم محسوب شده و دستگاه قضایی در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.
حضرتی با بیان اینکه منابع طبیعی به عنوان انفال و سرمایه ملی متعلق به همه مردم است، خواستار همکاری جدی مردم، همیاران طبیعت و تشکلهای مردمی با این اداره شد و گفت: مشارکت و هوشیاری مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی بسیار حائز اهمیت است و انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا حتی آتشسوزی در جنگلها و مراتع، موضوع فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع داده شود.
وی در پایان تصریح کرد: حفاظت از عرصههای جنگلی و مرتعی تنها وظیفه منابع طبیعی نیست بلکه رسالتی همگانی است و هرگونه بیتوجهی به این موضوع میتواند خسارتهای جبرانناپذیری بر محیطزیست، منابع آبی و زندگی آیندگان وارد کند.
کرمانشاه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سنقروکلیایی از شناسایی افراد سودجو در پی تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای چوگان بخش باوله خبر داد.
رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش و رصد مستمر فعالیتهای سودجویانه در عرصههای ملی این شهرستان، از وقوع تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای چوگان بخش باوله خبر داد.
نظر شما