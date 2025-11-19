خانمحمدیان: منابع طبیعی ایلام به دنبال احداث کارخانه چوب در دهلران است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسم خانمحمدیان ظهر چهارشنبه ر دیدار با امام جمعه شهرستان دهلران گفت: ۸۷ درصد از مساحت استان تحت پوشش منابع طبیعی قرار دارد و حفاظت از این عرصههای خدادادی تنها با همکاری و مشارکت مردم تحقق مییابد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی اداره کل منابع طبیعی حفاظت از انفال و عرصههای ملی بهعنوان میراث ماندگار برای نسلهای است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با اشاره به اینکه شهرستان دهلران بهدلیل گستردگی، حدود یکسوم از عرصههای طبیعی استان را دربر میگیرد، گفت: وجود کانونهای گرد و غبار و همچنین عرصههای بیابانی اقدامات خوبی در راستای بیان زدایی صورت گرفته که این امر تداوم دارد.
وی گفت: کنترل کانونهای بحرانی نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت مردمی است و منابع طبیعی بهتنهایی قادر به انجام این مأموریت گسترده نیست.
خانمحمدیان عنوان کرد: رونق زراعت چوب در دهلران باعث شده این شهرستان به قطب مهم تولید چوب در استان تبدیل شده و اجرای طرحهای توسعهای در این بخش میتواند زمینه اشتغال را نیز فراهم کند.
وی ادامه داد: برای ایجاد کارخانه چوب در دهلران آمادگی اداره کل منابع طبیعی آمادگی همکاری و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط را دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تصریح کرد: گشتهای یگان حفاظت در استان فعال هستند و هرگونه تصرف و تخریب اراضی ملی به شدت برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هفت هزار نفر همیار طبیعت در استان ایلام فعالیت میکنند و نقش مؤثری در فرهنگسازی و ترویج حفاظت از منابع طبیعی دارند.
در این دیدار حاج هواسی نماینده ولی وفقه در منابع طبیعی استان، احمدی مشاور رئیس سازمان و مجری طرح یک میلیارد درخت و فتحی معاون فنی اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی حضور داشتند.
